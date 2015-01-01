edición general
General Motors establece nuevo récord mundial al recorrer 1.705 km en su camioneta eléctrica Silverado EV Max Range Work Truck con una sola carga

Un Silverado EV Work Truck, optimizado al máximo, recorrió 1.705 km, rompiendo así el récord anterior de 1.205 km por Lucid. Se usó un modelo de producción sin modificaciones técnicas mayores; solo de conducción eficiente y ligeras alteraciones como ajustar presión de neumáticos, desmontar rueda de repuesto, mejorar alineación, y añadir cubiertas aerodinámicas. La prueba se realizó en verano para aprovechar temperaturas óptimas y desactivar el climatizador. El ritmo de 32‑40 km/h resultó ser su “sweet spot”, reduciendo pérdidas superfluas.

