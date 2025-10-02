General Dynamics estudia acciones ante la UE si queda fuera de los nuevos proyectos de Defensa

En el auge de la industria militar en Asturias, un sector que ha encontrado en la comunidad un polo de desarrollo en un contexto de rearme europeo, no fueron pocas las tensiones que acompañaron al proceso de despliegue de las principales iniciativas de las empresas que producirán blindados. Uno de esos proyectos estrella es el de Indra en Gijón, que ya concretó sus planes para una factoría en las instalaciones de El Tallerón de Duro Felguera. Pero la primera opción de Indra no fue esa sino hacerse con la propiedad de Santa Bárbara, en Trubia, q