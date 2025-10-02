edición general
General Dynamics estudia acciones ante la UE si queda fuera de los nuevos proyectos de Defensa

General Dynamics estudia acciones ante la UE si queda fuera de los nuevos proyectos de Defensa

En el auge de la industria militar en Asturias, un sector que ha encontrado en la comunidad un polo de desarrollo en un contexto de rearme europeo, no fueron pocas las tensiones que acompañaron al proceso de despliegue de las principales iniciativas de las empresas que producirán blindados. Uno de esos proyectos estrella es el de Indra en Gijón, que ya concretó sus planes para una factoría en las instalaciones de El Tallerón de Duro Felguera. Pero la primera opción de Indra no fue esa sino hacerse con la propiedad de Santa Bárbara, en Trubia, q

comentarios
Enésimo_strike
Que estudie acciones contra Trump
HeilHynkel
Como dice el refrán ... ea, ea, ea ... el yanky se cabrea. xD
Mildranx
#1 General Dynamics, tiene plantas en España, por lo que quedarse fuera significa perder muchos empleos. Todo esto no viene de los "aranceles", viene porque GD se negó a venderle a precio de saldo las fábricas a Indra, y al gobierno no le gusta que le lleven la contraria....
arturios
[off topic]En no me acuerdo que peli de submarinos alguien dice que se han librado gracias a dios, y otro suelta que también gracias a la dinámica general :-S en realidad fue una mala traducción, se refería a esta empresa[/off topic]
Nokith
Hola General Dynamics, si queréis participar, tendréis que montar fábricas en europa, es lo que hay.
