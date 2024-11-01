edición general
¿Generación de cristal o sociedad de cristal? La verdad sobre los jóvenes de hoy

La llamada “generación de cristal” despierta debate: ¿jóvenes frágiles y sobreprotegidos o una juventud crítica que busca cambiar el modelo social? Se analiza con expertos y con los propios jóvenes qué hay detrás de la etiqueta: ansiedad, redes sociales, consumo, diversidad, salud mental y nuevos valores. Imagen simbólica que hace referencia a la aparente fragilidad emocional de buena parte de los adolescentes y jóvenes actuales. Se los describe como más susceptibles y vulnerables, fruto en gran medida de una crianza sobreprotectora.

#1 muerola
Lo de la generación de cristal es una bobada, todas las generaciones piensan que las siguientes son blandengues
domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
#1 Y no es cierto?
