Gemini ya no requiere suscripción en Chrome

Google ha anunciado que Gemini en Chrome ya no requerirá una suscripción para ser usado. Anteriormente, esta funcionalidad estaba limitada solo para usuarios con planes de suscripción como AI Pro o AI Ultra, pero ahora se extiende gratuitamente a todos los usuarios de Chrome en Estados Unidos que usen el navegador en inglés.
| etiquetas: gemini , suscripción , chrome
#Inútiles
Ya, para recabar más información de más gente... anda y que se vaya a tomar por saco.
brave.com/blog/comet-prompt-injection/
futurism.com/ai-browser-hackers-drain-bank-account-public-reddit-post
xcancel.com/zack_overflow/status/1959314922912792588#m