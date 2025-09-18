edición general
Gemini ya no requiere suscripción en Chrome

Google ha anunciado que Gemini en Chrome ya no requerirá una suscripción para ser usado. Anteriormente, esta funcionalidad estaba limitada solo para usuarios con planes de suscripción como AI Pro o AI Ultra, pero ahora se extiende gratuitamente a todos los usuarios de Chrome en Estados Unidos que usen el navegador en inglés.

