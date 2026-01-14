Gemini cambia para siempre: ahora puede leer tus correos y datos personales en la mayor revolución de la IA

Google acaba de dar un golpe en la mesa del sector de la inteligencia artificial, del que podemos decir que no va a volver a ser el mismo, para bien y para mal: el nuevo Gemini es capaz de usar los datos personales del usuario. El gran problema que tienen todos los asistentes basados en inteligencia artificial es que han sido entrenados usando datos públicos o de bases de datos obtenidas por sus creadores, así que están limitados en lo que pueden hacer.