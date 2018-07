Gel de uso tópico a base de proteínas de arroz transgénico neutraliza el virus del VIH in vitro

En un estudio publicado por 'Proceedings of the National Academy of Sciences' se establece el potencial de un gel microbicida, de uso tópico y basado en proteínas de una variante transgénica de arroz, para prevenir el contagio por el VIH bloqueando la infección. El avance ha sido realizado por expertos de la Universidad de Lleida-Centro Agrotecnio y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. Los componentes del arroz potencian in vitro la unión de las tres moléculas a una proteína del VIH llamada gp120 necesaria para la infección.