Gaza: el supermercado estradense contra la hambruna en Palestina

El negocio destinará el 15% de sus ganancias a enviar ayuda a residentes

vicus. #1 vicus.
Palestina, Cisjordania y ahora puede que A Estrada. :troll:
