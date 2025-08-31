·
6
meneos
26
clics
Gaza: el supermercado estradense contra la hambruna en Palestina
El negocio destinará el 15% de sus ganancias a enviar ayuda a residentes
|
etiquetas
:
gaza
,
estrada
,
galicia
,
supermencado
#1
vicus.
Palestina, Cisjordania y ahora puede que A Estrada.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
