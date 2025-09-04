edición general
Gaza y el paso del tiempo: el espeluznante antes y después

Se ha hecho viral un vídeo en el que se muestra cómo era Gaza en julio de 2023 y cómo es en la actualidad.

#1 me_gusta_tocar_tetas *
A la izquierda si le quitas la bandera palestina de cualquier sitio se pone rabiosa y te llama fascista, pero luego cuando le sacas la bandera de España te dice que las banderas son trapos que no dan de comer a la gente. ¿Cómo es posible que a esta gente no les explote la cabeza con tanta contradicción e hipocresía? ¿Cuándo cojones se va a tratar a esta basura como lo que realmente es?
4 K 26
#2 potom
#1 esa frase la puedes soltar libremente en un medio fascista como X, aquí vas a ser baneado.
0 K 14
BARCEL0NÍ #3 BARCEL0NÍ
#2 bueno, ha llamado basura a no sé muy bien quien (no presto mucha atención a los vómitos cuando los encuentro por ahí), eso merece un buen baneo
0 K 11
yocaminoapata #10 yocaminoapata
#2 No habla muy lindo, pero se le entiende perfectamente bien lo que quiere decir.
0 K 9
Narmer #4 Narmer
#1 La bandera es un símbolo. En el caso de la palestina ahora mismo se enarbola para protestar contra el genocidio que está cometiendo Israel mientras los dirigentes occidentales callan como putas.

La bandera de España la puedes enarbolar lo que te dé la gana. Yo, como español de pro, la miraré y seguramente te haga algún chascarrillo del tipo “gracias por recordarme en qué país vivo”. Pero, sinceramente, yo no veo razón para ir con la bandera española por la calle y sí encuentro motivos para mostrar la palestina y enseñarle al mundo que no todos callamos ante la atrocidad de los putos sionistas.
1 K 15
#6 me_gusta_tocar_tetas
#4 ¿Entonces para qué hay banderas palestinas en Gaza? ¿No sabe la gente dónde vive?
0 K 6
Narmer #9 Narmer
#6 Es un símbolo que los une contra el pueblo invasor y aniquilador.
0 K 8
Pejeta #5 Pejeta
#1 dijo la basura humana
0 K 7
#7 me_gusta_tocar_tetas
#5 Enorme y grandiosa contraréplica, amigo. Te felicito por ello.
0 K 6
Pejeta #8 Pejeta
#7 a la basura humana se barre, no se pone uno a jugar al dominó
0 K 7
#11 me_gusta_tocar_tetas
#8 ¿Pero por qué soy basura humana?
0 K 6

