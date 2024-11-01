Gaza o la larga y penosa decadencia del mundo árabe

El panorama es desolador: las elites árabes, en vez de intentar un arreglo justo o al menos estable para Palestina, minan la estabilidad de Oriente Medio. Ciertos países árabes no ahorran esfuerzos para respaldar la estrategia militar de Israel. Especialmente gravosa es la postura de Egipto: no hace nada por negociar ni abrir, por razón humanitaria, el paso de Rafah, cuya competencia tiene. Decadencia ideológica, moral y cultural que excede, ya es decir, la penosa degradación de autoritarismo, subdesarrollo económico y oscurantismo intelectual.
| etiquetas: gaza , palestina , israel , genocidio , decadencia , mundo árabe , oriente medio
La decadencia es de Israel qué son unos genocidas, nazis, mientras Alemania sigue de nuevo mirando hacia otro lado diciendo a todos que hacer y papa EEUU qué permite la propia existencia de Israel.
Todos los países árabes y musulmanes están esperando que desaparezcan y cuando hayan desaparecido "y puedan" porque los lluesei retiren sus portaaviones, usarán el genocidio palestino escusa para agredir a Israel y muy probablemente, reviertan el nombre a Palestina.
Si fuesen sauditas estarían clamando al cielo