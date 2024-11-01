edición general
Gaza o la larga y penosa decadencia del mundo árabe

Gaza o la larga y penosa decadencia del mundo árabe

El panorama es desolador: las elites árabes, en vez de intentar un arreglo justo o al menos estable para Palestina, minan la estabilidad de Oriente Medio. Ciertos países árabes no ahorran esfuerzos para respaldar la estrategia militar de Israel. Especialmente gravosa es la postura de Egipto: no hace nada por negociar ni abrir, por razón humanitaria, el paso de Rafah, cuya competencia tiene. Decadencia ideológica, moral y cultural que excede, ya es decir, la penosa degradación de autoritarismo, subdesarrollo económico y oscurantismo intelectual.

#1 Katos
Arabia saudi, Qatar.. Emiratos.... Una absoluta decadencia....

La decadencia es de Israel qué son unos genocidas, nazis, mientras Alemania sigue de nuevo mirando hacia otro lado diciendo a todos que hacer y papa EEUU qué permite la propia existencia de Israel.
sotillo #6 sotillo
#1 Europa en su conjunto, no me extraña que Putin se descojone
Asimismov #4 Asimismov *
Nadie quiere en su territorio otro campamento palestino, Egipto tiene los suyos, Jordania, tiene dos millones de refugiados y en Líbano tienen ocupado el sur.
Todos los países árabes y musulmanes están esperando que desaparezcan y cuando hayan desaparecido "y puedan" porque los lluesei retiren sus portaaviones, usarán el genocidio palestino escusa para agredir a Israel y muy probablemente, reviertan el nombre a Palestina.
asola33 #5 asola33
Todos temen a Israel. Si los judíos se enfadan, les pueden montar (con USA) una revolución amarilla o rosa o del color de moda esa temporada.
Format_C #2 Format_C
Pues si, para los musulmanes los gazaties son la escala social más baja.

Si fuesen sauditas estarían clamando al cielo
#3 To_lo_loco
A ver, seamos serios, si la alternativa es disfruta de tus millones y déjame hacer lo que quiera. O acabar empalado. No voy a ser yo quien quite toda responsabilidad a estos sátrapas. Pero la elección es fácil.
