Gaza, donde más periodistas han muerto: más que las guerras mundiales, Vietnam y Afganistán juntas

Un informe del proyecto Costs of War del Watson Institute for International and Public Affairs eleva la cifra de periodistas muertos hasta 270 y señala que la guerra en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, ha matado a más periodistas, que, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam (incluidos los conflictos en Camboya y Laos), las guerras en Yugoslavia de los años noventa y 2000, y la guerra posterior al 11 de septiembre en Afganistán,

Han muerto no, han sido asesinados
#4 Con la imprescindible colaboración de lo que algunos llaman "el mundo libre".
#6 colaboración, encubrimiento y complicidad de todo l'Occidente.
Y sin hacer guerra, solo genocidio.
Y aun así, no han conseguido silenciar el genocidio.
el sionista bueno, es aquel que no muestra signos compatibles con la vida
Han sido defendiéndose, los periodistas les apuntaban con una cámara, podrían haber capturado su espíritu
