Gaza bajo el agua: Lluvias torrenciales dejan muertos y agravan la crisis humanitaria

Las lluvias torrenciales que cayeron en las últimas horas sobre la Franja de Gaza provocaron la muerte de al menos ocho personas, entre ellas varios niños, y dejaron a otras desaparecidas, en medio de una crisis humanitaria ya crítica. El temporal golpeó con especial dureza a los campamentos de desplazados, donde miles de familias viven en tiendas precarias expuestas al barro, el frío y el agua acumulada. La magnitud del impacto está directamente relacionada con la devastación de la infraestructura del enclave.

