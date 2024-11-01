Los gatos que salen al exterior corren más riesgos y viven menos, según un nuevo estudio

Los gatos domésticos que pasan tiempo fuera de casa no solo son una amenaza para la fauna local, sino que lo son para ellos mismos ya que se exponen a numerosos peligros que pueden acortar su vida. Un nuevo estudio de investigaciones sobre felinos domésticos de la Universidad de Murdoch, en Australia, explica que dejar que los gatos salgan libremente al exterior aumenta significativamente el riesgo de accidentes, enfermedades y muerte prematura.