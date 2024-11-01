edición general
6 meneos
24 clics

Los gatos que salen al exterior corren más riesgos y viven menos, según un nuevo estudio

Los gatos domésticos que pasan tiempo fuera de casa no solo son una amenaza para la fauna local, sino que lo son para ellos mismos ya que se exponen a numerosos peligros que pueden acortar su vida. Un nuevo estudio de investigaciones sobre felinos domésticos de la Universidad de Murdoch, en Australia, explica que dejar que los gatos salgan libremente al exterior aumenta significativamente el riesgo de accidentes, enfermedades y muerte prematura.

| etiquetas: gatos , exterior , interior
5 1 1 K 21 ciencia
24 comentarios
5 1 1 K 21 ciencia
Comentarios destacados:    
devilinside #1 devilinside
Vaya lumbreras. Supongo que serán candidatos al IgNobel
11 K 111
ahotsa #4 ahotsa *
#1 Bueno, se dan discusiones al respecto de vez en cuando. Tener estudios serios y objetivos es bueno para ver quién tiene razón.
0 K 20
ahotsa #7 ahotsa *
#4 Para el cobarde #_2: La frase "Los gatos que salen corren más riesgos y viven menos, según un nuevo estudio" queda como incompleta. Con "al exterior" se entiende que es de manera totalmente libre. A mí me parece correcto; a veces el lenguaje tiene que ser un poco redundante.
0 K 20
devilinside #6 devilinside
#4 No sé. me parece de sentido común, aunque nunca he tenido gatos y siempre alergia a los gatos.
0 K 12
ahotsa #12 ahotsa
#6 Mi gato no sale y más de una vez tienes que justificarte de que no eres un psicópata secuestrador y que el gato vive feliz y, de media, así viven una larga vida.
1 K 32
Dakaira #18 Dakaira
#12 mis gatos si salen 15 años tiene la vieya y la más nueva un año.

No hay cosa que me haga más feliz que verlos jugar fuera, o ir a pasear y que me acompañen.

La cosa es, que se nota mucho la energía cuando la gastan fuera que encerrados. Cuando veo videos de gatos hay cosas que los mios jamás harían porque no se aburren. No tienes que entretenerlos por falta de estímulos ellos solos se gestionan.

Por otro lado, es mejor vivir muchos años pero siempre con una carencia o menos con todo…   » ver todo el comentario
0 K 18
ahotsa #19 ahotsa
#18 Si tienes una zona acotada, será cojonudo, pero entiendo que creo que hablamos de salir donde les dé la gana de manera totalmente libre.
0 K 20
Dakaira #20 Dakaira
#19 no está acotado van por ahí a su aire.

También es verdad que las gatas tienden a quedarse más cerca de la casa. Los gatos tienden a tener territorios más amplios.

Así que el gato, sobre todo en primavera verano hace sus excursiones. Se va por la mañana y vuelve a la tarde. En realidad me gustaría que existiera un GPS diminuto que no hubiera que ponerle collar. Me intriga saber a dónde va. (Mi teoría es que se da una vuelta y luego se duerme al sol en algún sitio de los alrededores)

Si les llamas siempre vienen.
0 K 18
Catapulta #21 Catapulta
#19 Yo los he tenido libres y claramente eran más felices. De hecho lo más feliz para cualquier animal es ir donde quiera. Luego obviamente tiene más riesgo de perro, atropello, caer a una alcantarilla, etc. Pero mereció la pena. Hasta que los mató un vecino policía de lo cual tengo 0 pruebas pero muchos indicios. Se mudo y en un año desaparecieron todos los gatos de la zona. Me tuvo que devolver un gato atrapado en una jaula trampa para gatos que puso en su patio...
0 K 15
devilinside #13 devilinside
#12 No me parece que haya que justificar nada. Son como los adolescentes: si son gatos vuelven peleados, atropellados y, supongo que algunas veces, follados. Si son gatas las dos primeras y preñadas. Mejor en casa una vida tranquila
0 K 12
Gadfly #9 Gadfly
#4 el estudio que absolutamente nadie necesitaba
0 K 7
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
No se podía saber.
0 K 12
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
"salen al exterior"... (menos mal que no salen al interior; el Prescolar cada vez escribe peor)
0 K 12
#5 Leziabell
No me puedo creer que una universidad haya invertido tiempo, y recursos en esto.
1 K 14
Ah_no_nimo #8 Ah_no_nimo
Ultima hora: encuentran un cucharon en una cocina
0 K 9
anv #10 anv
Los gatos que salen al exterior corren más riesgos

¿Quién lo habría imaginado?
0 K 7
ciriaquitas #11 ciriaquitas
No creo que haga falta ningún estudio para deducir que a los gatos que no salen nunca de casa no es muy probable que les atropelle un coche.
0 K 10
#14 Martillo_de_Herejes
Le pasa lo mismo a otros animales, como los homo sapiens... Qué cosas.
1 K 19
#15 Saitama
viven menos pero viven más
0 K 6
dilsexico #23 dilsexico
#15 Llenar los años de vida, no la vida de años.
0 K 10
#16 astur365_628eed2f50e0f
Los que decís que no hacía falta un estudio para saber estos sois los cuñados de bar que con un palillo en la boca y un carajillo decís que eso ya lo sabíais vosotros. El día que hagan un estudio qu diga que los que decís que no hacen falta estudios para saber quién ye un cuñado sois unos cuñados vosotros diréis, eso ya lo sabíamos nosotros
0 K 10
dilsexico #24 dilsexico
#16 Te has liado escribiendo o soy demasiado cuñado para entender tu comentario?
0 K 10
#17 astur365_628eed2f50e0f
Curioso, se estima que los gatos ferales viven de media 6 años , los gatos caseros sobre 12/15
0 K 10
dilsexico #22 dilsexico
Las botellas de vino que guardas y no te bebes pueden llegar a durar siglos.
0 K 10

menéame