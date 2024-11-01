Los gatos que salen al exterior corren más riesgos y viven menos, según un nuevo estudio

Los gatos domésticos que pasan tiempo fuera de casa no solo son una amenaza para la fauna local, sino que lo son para ellos mismos ya que se exponen a numerosos peligros que pueden acortar su vida. Un nuevo estudio de investigaciones sobre felinos domésticos de la Universidad de Murdoch, en Australia, explica que dejar que los gatos salgan libremente al exterior aumenta significativamente el riesgo de accidentes, enfermedades y muerte prematura.
No hay cosa que me haga más feliz que verlos jugar fuera, o ir a pasear y que me acompañen.
La cosa es, que se nota mucho la energía cuando la gastan fuera que encerrados. Cuando veo videos de gatos hay cosas que los mios jamás harían porque no se aburren. No tienes que entretenerlos por falta de estímulos ellos solos se gestionan.
Por otro lado, es mejor vivir muchos años pero siempre con una carencia o menos con todo… » ver todo el comentario
También es verdad que las gatas tienden a quedarse más cerca de la casa. Los gatos tienden a tener territorios más amplios.
Así que el gato, sobre todo en primavera verano hace sus excursiones. Se va por la mañana y vuelve a la tarde. En realidad me gustaría que existiera un GPS diminuto que no hubiera que ponerle collar. Me intriga saber a dónde va. (Mi teoría es que se da una vuelta y luego se duerme al sol en algún sitio de los alrededores)
Si les llamas siempre vienen.
¿Quién lo habría imaginado?