edición general
2 meneos
228 clics

Gato escucha la novena sinfonía de Gustav Mahler  

Reacción de un gato al escuchar una pieza de música clásica.

| etiquetas: gato , música clásica
1 1 1 K 12 ocio
1 comentarios
1 1 1 K 12 ocio
#1 R2dC
¿Es confusión lo que veo en la mirada del gato? ¿Sus movimientos de cabeza son para identificar el origen del sonido?
0 K 12

menéame