La gasolina del 'efecto Milei' se acaba: Argentina se encomienda a un rescate de EEUU para evitar un derrumbe económico

Una derrota electoral sin paliativos en la mayor circunscripción del país ha hecho que la confianza se esfume y ha dejado al presidente mirando al mismo barranco que ya se tragó a Mauricio Macri en 2019. Ahora el 'libertario' se enfrenta a una delicada situación, una cuenta atrás donde las reservas de su banco central son el colchón que mantiene viva a su moneda y a su Gobierno. El golpe político ha bloqueado la entrada de dólares que antes actuaba como un viento de cola para sus políticas, y la economía se ha gripado.
En otros tiempos, Cristina Kirchner recibía un préstamo de... Venezuela.
El riesgo siempre ha sido y sigue siendo que vuelvan los locos kirchneristas.
ni de que Argentina lleva decadas viviendo por encima de sus posibilidades
Lo que intenta ahora es multiplicar por 3 el total de créditos que tiene el país con un crédito aún mayor de USA, a cambio de vender parte de su territorio...
Lo más que ha hecho este gobierno (y es el banco central, no el tesoro) es vender dólares para defender la banda cambiaria (como decía el acuerdo con el FMI)... lo cual significa que se gasta los dólares (elimina un activo) pero a su vez elimina un pasivo (los pesos que compra). Además que la jugada por ahora le ha salido bien porque vendió dólares caros y ahora se han revalorizado los pesos que compró.
Es decir, no se ha gastado nada del préstamo del FMI, de hecho por ahora ha conseguido beneficio neto de ese préstamo.
Un camión lleno de carne se desbarrancó e intervino la policía para evitar el saqueo
Mientras avanzaban las tareas de seguridad y se aguardaba el peritaje del vehículo, decenas de vecinos comenzaron a acercarse atraídos por la carga de carne dispersa. Lo que al principio parecía simple curiosidad derivó en un reclamo abierto: pedían que se les entregara la mercadería, apelando a la difícil situación económica y a la
Van de cabeza a ser otra víctima de blackrock, cambiando soberanía por esclavitud. Cosas de sociedades infantilizadas sin criterio abducidos por yutub.