La gasolina del 'efecto Milei' se acaba: Argentina se encomienda a un rescate de EEUU para evitar un derrumbe económico

Una derrota electoral sin paliativos en la mayor circunscripción del país ha hecho que la confianza se esfume y ha dejado al presidente mirando al mismo barranco que ya se tragó a Mauricio Macri en 2019. Ahora el 'libertario' se enfrenta a una delicada situación, una cuenta atrás donde las reservas de su banco central son el colchón que mantiene viva a su moneda y a su Gobierno. El golpe político ha bloqueado la entrada de dólares que antes actuaba como un viento de cola para sus políticas, y la economía se ha gripado.

mariKarmo #1 mariKarmo
Va a dejar peor Argentina que cuando llegó. Cosa que no sé por qué todos veíamos venir.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 putos rojos, si hubierais avisado antes…
Findeton #9 Findeton
#8 Ayer bajó el riesgo país 300 puntos, bajó el dólar un 7%, bajó la tasa de interés y subieron las acciones argentinas hasta un 25%.
Joker_2O #23 Joker_2O
#9 El dólar bajo el solito, sin ayuda de Milei.
Findeton #24 Findeton *
#23 De hecho ayer que el dólar bajó un 7% no hubo intervención por parte del banco central.
Khadgar #13 Khadgar
#8 La culpa de Perro Sanxe, ya verás. :ffu:
Findeton #15 Findeton
#8 Todos votándome negativo pero la realidad es que ayer fue un día muy positivo para Argentina, que el dólar baje, que el riesgo país baje, que la tasa de interés baje y que las acciones argentinas se revaloricen es muy bueno para los argentinos. El dólar baja y eso significa menos inflación. La tasa de interés baja y eso significa más inversiones dentro del país. Etc.
The_real_deal #21 The_real_deal
#15 dilo todo Findeton. Todo eso que dices, sucedio despues de que USA anuncio que ayudaria a Argentina.

www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/bonos-y-acciones-de-arg
Findeton #22 Findeton *
#21 Lo cual me parece genial. Mientras que los kirchneristas quieren quemar su país con tal de gobernar sobre las cenizas, un gobierno tan importante como el de EEUU quiere ayudar.

En otros tiempos, Cristina Kirchner recibía un préstamo de... Venezuela.
The_real_deal #27 The_real_deal
#22 mas allá de eso, significa que la motosierra de Milei no funciona y necesita aceite yanki.
Findeton #28 Findeton
#27 Más bien el riesgo era que en las elecciones del 26 de octubre Milei perdiese y los kirchneristas echaran a Milei para volver al déficit y la locura inflacionaria. Ahora con el apoyo de EEUU está claro que pase lo que pase los bonos argentinos se van a pagar y eso da estabilidad al peso, baja el riesgo y la tasa de interés, eso significa menos incertidumbre para las empresas y por eso suben también las acciones etc.

El riesgo siempre ha sido y sigue siendo que vuelvan los locos kirchneristas.
#30 okeil
#22 ¿Argentina tiene tierras raras?, que las vaya preparando.
Findeton #31 Findeton *
#30 Polonia. Alemania occidental después de la segunda guerra mundial. Corea del Sur. Singapur. UK con Thatcher. Nueva Zelanda. Venezuela en los 1950s. Argentina en 1880s-1910. Shenzhen cuando China la declaró la primera zona económica especial.
BRPBNRS #29 BRPBNRS
#1 Argentina ya estaba moribunda, luego llegó Milei y dijo que la iba a matar para que resucitara con mas fuerza.

¿Tu conoces algún caso real de resurrección? Yo tampoco.
Fj_Bs #32 Fj_Bs
#1 eleconomista. de corrupcion , ni una palabra ,
ni de que Argentina lleva decadas viviendo por encima de sus posibilidades
HaCHa #33 HaCHa
#1 ¿Todos? ¿Es que a ti no te inflaron a repetirte unos y otros que Argentina ya no podía estar peor y que no había nada que perder?
#2 z1018
Ahora lo importante es hacer lo mismo que Macri, pedir un crédito al FMI para repartirselo entre él y sus amigos, aumentar la deuda y crear una servidumbre con esta institución que le imponga los sacrificios que les gustan a los "liberales" de mentira.
WcPC #11 WcPC
#2 Ya han pedido el crédito más grande de la historia del FMI, por eso han llegado a superar el verano.
Lo que intenta ahora es multiplicar por 3 el total de créditos que tiene el país con un crédito aún mayor de USA, a cambio de vender parte de su territorio...
Una puñetera locura.
#17 NoMeVeas
#11 Encima a USA con Trump, el hombre que queria hacerse con Canada por la cara, imaginate si le debes pasta.

Terrible.
Findeton #16 Findeton *
#2 La cosa es que no se lo están gastando. Macri tenía déficit y se lo gastaba igual que Alberto/Massa en financiar gastos.

Lo más que ha hecho este gobierno (y es el banco central, no el tesoro) es vender dólares para defender la banda cambiaria (como decía el acuerdo con el FMI)... lo cual significa que se gasta los dólares (elimina un activo) pero a su vez elimina un pasivo (los pesos que compra). Además que la jugada por ahora le ha salido bien porque vendió dólares caros y ahora se han revalorizado los pesos que compró.

Es decir, no se ha gastado nada del préstamo del FMI, de hecho por ahora ha conseguido beneficio neto de ese préstamo.
Mltfrtk #12 Mltfrtk
¿Derrumbe económico? No puede ser, el nazi subnormal de los perros clonados tenía un plan maestro :foreveralone:
Dene #4 Dene
en breve tendremos alguna base yanki en el extremo sur de argentina controlando el paso de hornos y la antártida .. y la mitad de los recursos naturales del país vendidos a precio de saldo a empresas yankis, amigos de Donald I de América, por supuesto, para pagar la deuda...
Catacroc #10 Catacroc
#4 Una base en el extremo sur puede parecer una tonteria, pero podran controlar todo el trafico de drogas de Venezuela muchisimo mejor e incluso usarlo como base de apoyo por si deciden invadir Groenlandia. Trump no da puntada sin hilo.
skaworld #6 skaworld *
¿Es aqui donde aparecerá alguien que en 2023 decia que los rojos eran antidemocraticos por decir que los Argentinos la habian cagado e iban a comerse un buen mojon, y ahora resulta que el matra es que los Argentinos se hunde porque votan mal y no saben lo estupendamente bien que van las cosas?

Pues denle un sugus
MiguelDeUnamano #25 MiguelDeUnamano
#6 Antidemocráticos no sé si lo dirían, lo de "si no votan lo que quieres, votan mal" lo dijo un buen puñado de imbéciles. Pues no es que votaran mal, votaron peor aún.
#3 egonfal_
Que sorpresa! No se veía venir.
Kantinero #5 Kantinero
Por favor votantes de Milei, se ruega no vengáis a refugiaros de vuestras cagadas a Europa, quedaros en Argentina a hacer grande a vuestro país y a San Milei el profeta, al que las baldosas de la calle le escupen socialismo, es lo menos que le debéis
#18 NoMeVeas
#5 Spoiler: Van a huir a Españita, se nacionalizan españoles y van a seguir votando la opcion que sea mas Milei.
karakol #19 karakol *
La Argentina de Milei. Noticia de hoy mismo.

Un camión lleno de carne se desbarrancó e intervino la policía para evitar el saqueo

Mientras avanzaban las tareas de seguridad y se aguardaba el peritaje del vehículo, decenas de vecinos comenzaron a acercarse atraídos por la carga de carne dispersa. Lo que al principio parecía simple curiosidad derivó en un reclamo abierto: pedían que se les entregara la mercadería, apelando a la difícil situación económica y a la

2 K 38
ipanies #7 ipanies
Vamos, que han puesto un presidente para terminar de hundir el país y poder venderlo más barato... No sé si esa era la idea del argentino medio o_o
angelitoMagno #14 angelitoMagno
¿No han aumentado la recaudación fiscal rebajando impuestos?
IkkiFenix #20 IkkiFenix
Comentando la jugada: youtu.be/clM2wHVJqBM?t=5100
#26 pirat
Los anteriores lo hicieron tan mal que lo tenía fácil. Aquí, con los ayuntamientos y gobiernos "del cambio" se rebajó la deuda manteniendo servicios, por eso la gente ha vuelto a respaldar a los que les arruinan, endeudan y maltratan... emosido engañados.
Van de cabeza a ser otra víctima de blackrock, cambiando soberanía por esclavitud. Cosas de sociedades infantilizadas sin criterio abducidos por yutub.
