La gasolina del 'efecto Milei' se acaba: Argentina se encomienda a un rescate de EEUU para evitar un derrumbe económico

Una derrota electoral sin paliativos en la mayor circunscripción del país ha hecho que la confianza se esfume y ha dejado al presidente mirando al mismo barranco que ya se tragó a Mauricio Macri en 2019. Ahora el 'libertario' se enfrenta a una delicada situación, una cuenta atrás donde las reservas de su banco central son el colchón que mantiene viva a su moneda y a su Gobierno. El golpe político ha bloqueado la entrada de dólares que antes actuaba como un viento de cola para sus políticas, y la economía se ha gripado.