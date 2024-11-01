edición general
20 meneos
28 clics
Garamendi: 'Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de Yolanda Díaz

Garamendi: 'Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de Yolanda Díaz

El presidente de la CEOE ha reaccionado este jueves a la que tacha de 'ocurrencia nueva' de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el anuncio de la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días.

| etiquetas: garamendi , yolanda díaz , ceoe , permiso fallecimiento
16 4 0 K 74 actualidad
16 comentarios
16 4 0 K 74 actualidad
Comentarios destacados:      
vvega #1 vvega
Porque él es un vago.
9 K 123
#13 Jodere
#1 Y muy bien pagado, demasiado.
1 K 15
sotillo #16 sotillo
#1 Y por qué no sabe ya dónde meter tanta pasta
0 K 11
#5 Leon_Bocanegra
Garamendi ha destacado que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando" y ha reclamado a Díaz "a que vaya muchas de ellas a verlo". "Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución


Menudo hijo de perra
7 K 84
#7 Suleiman
Pero si ya lo hace! Es un puto vago!
2 K 32
Milmariposas #8 Milmariposas
Bocachancla de manual...
1 K 22
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
A ver cuándo lo meten en la cárcel, como a todos los gilipollas de la CEOE.
1 K 20
#2 Leon_Bocanegra *
Garamendi: Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda 'guay
1 K 20
#12 ombresaco
#2 A mí me recuerda a la famoso:
- Sin esclavos se hunde la economía!
- La jornada laboral de 8 horas hundirá la economía!
- Vacaciones pagadas...
... y básicamente cualquier derecho laboral
5 K 70
pitercio #14 pitercio
Si ponen el permiso, este de los que sería capaz de resucitar a sus padres para volverles a matar.
0 K 13
JackNorte #3 JackNorte
Tu los cobrarias para soltar mas estupideces, desde tu posicion privilegiada.
0 K 12
alfre2 #9 alfre2
Yo necesito otro, pero de 6 meses en relación a la payusada del día!!
0 K 12
perrico #6 perrico
Eso es que va por buen camino.
0 K 11
#10 lordban
El pobre hombre pidiendo derechos laborales y los menantes yendo a por él, fachas!
0 K 7
#15 Jodere
Garamendi es un cáncer maligno para los trabajadores.
0 K 7
dieter50 #11 dieter50
jajaja esta vez a tenido por lo menos un poco de gracia el enchaquetao este
q pereza le da tenerse q poner a leer la propeusta y trabajar pobrecito
0 K 6

menéame