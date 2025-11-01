edición general
¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?

Junts lleva defendiendo desde la investidura de Pedro Sánchez que no pertenece a ningún bloque en el Congreso, pero Carles Puigdemont recalca ahora que pasa "a la oposición" y advierte a Alberto Núñez Feijóo para que deje de fantasear con ser presidente a través de una moción de censura con sus votos. Tampoco reclama elecciones a Sánchez ni anuncia un boicot parlamentario que fuerce la caída del líder del Gobierno.

memmaker650
Gana de cara a la galería, pierde protagonismo nacional para tratar de ganarlo en Cataluña.
Lo que pasa es que Alianza Catalana le está comiendo la tostada
frg
Soy del psoe y revierto la amnistía sólo para el gañán de Convergencia 2.0.
fofito
Atención
#4 pirat
Es triste que la Orriols vaya a arrasar pero valdrá la pena solo por dejar en la irrelevancia a estos pesaos
#3 Juanjolo
Nada, ni gana ni pierde. Sánchez va a seguir ingobernando sin presupuestos sin sacar leyes, sin apoyos. Solo por estar ahí, por tener el poder un día más con el argumento simplon de "que viene la ultraderecha". No descartes que Sánchez esté maquinando para alargar las legislaturas a 6 años. Dictadores
