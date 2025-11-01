¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?

Junts lleva defendiendo desde la investidura de Pedro Sánchez que no pertenece a ningún bloque en el Congreso, pero Carles Puigdemont recalca ahora que pasa "a la oposición" y advierte a Alberto Núñez Feijóo para que deje de fantasear con ser presidente a través de una moción de censura con sus votos. Tampoco reclama elecciones a Sánchez ni anuncia un boicot parlamentario que fuerce la caída del líder del Gobierno.