Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias

Esta es una de las propuestas de mejora normativa planteada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Reconstrucción que encabeza Francisco Gan Pampols en el borrador del citado plan que se encuentra en fase de audiencia ciudadana. En este reclama el "cumplimiento del mandato del artículo 12.4 de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana", apartado añadido por PSPV, Compromís y Unides Podem en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021, en plena gestión de la pandemia.

5 comentarios
Apotropeo #2 Apotropeo
No, en serio, ¿ Nadie se cuenta de que determinadas cuestiones no pueden quedar en manos de imbéciles ?
5 K 61
Cehona #3 Cehona
#2 Imbéciles que delegan en imbéciles ¿Qué puede salir mal?
4 K 50
tul #5 tul
#3 estos de imbeciles tienen poco, estan ahi para robar todo lo que pueden y luego hacerse los tontos
0 K 12
vicus. #1 vicus.
Gran Pamplinas lo ha vuelto hacer..Una nueva norma para que Mazón asuma, siempre y cuando de tiempo para comer, supongo...Y para colmo una medida impulsada por el rogerio...jajaaja.
0 K 16
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
¿ Qué problema hay en que asuma las emergencias la máxima autoridad democrática?

Luego ya si la gente vota a gente con todo tipo de incontinencias para ese puesto, pues que arreen con ello
0 K 12

