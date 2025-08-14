Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias

Esta es una de las propuestas de mejora normativa planteada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Reconstrucción que encabeza Francisco Gan Pampols en el borrador del citado plan que se encuentra en fase de audiencia ciudadana. En este reclama el "cumplimiento del mandato del artículo 12.4 de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana", apartado añadido por PSPV, Compromís y Unides Podem en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021, en plena gestión de la pandemia.