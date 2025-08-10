·
10
meneos
89
clics
Gan Pampols : "Pedí voluntarios para la reconstrucción y logré 2 técnicos y 11 interinos de 23.000 funcionarios"
El vicepresidente Gan Pampols repasa las tareas de reconstrucción que admite lentas
|
etiquetas
:
dana
,
valencia
,
reconstrucción
,
plan
,
pampols
8
2
1
K
104
actualidad
35 comentarios
Comentarios destacados:
#1
elGude
Y ha probado a pagarlo?
11
K
121
#9
mancebador
*
#1
#2
#3
#4
#7
#8
Lo que pasa es que el redactor se inventa el titular, literalmente (y se puede comprobar en el cuerpo de la propia entrevista) Pampols dice:
Hice un llamamiento a la función pública de la Generalitat para conseguir técnicos. Pedía 28. Pedía A1, A2 y técnicos en gestión administrativa para hacer un apoyo directo a los ayuntamientos. Conseguí uno de nivel A1, uno de nivel A2 y 11 interinos de 23.000 funcionarios.
Así que lo de voluntarios se lo saca el redactor de sus santos huevazos.
Pero para que leernos la noticia cuando podemos ponernos a criticar (o insultar directamente como hace Regerius) sin más
8
K
89
#14
Malinke
#9
no la leí, pero con lo hacer llamamientos para un apoyo técnico a los ayuntamientos, no queda claro si se va a pagar o no. ¿Se va a pagar, o no?
0
K
10
#17
rogerius
*
#7
Me como mi última frase. Véase
#9
De todos modos, gracias mancebador por tu cortesía.
4
K
61
#20
mancebador
#17
Rectificar es de sabios y, sobre todo, de personas intelectualmente honestas. Positivo.
2
K
31
#21
JackNorte
*
#9
Cuando la lees y solo mienten , sabes que son ineptos, irresponsables y que acusan al gobierno central de que no habia control de aguas, cuando el problerma es no haber avisado de la emergencia.
No se puede controlar cuando las situacioens cambian pero si se ha comprobado que los avisos sin esos recursos salvan vidas como en el 2019.
Es mas de los mismo, corruptos ineptos e irresponsables tirando balones , fuera, la siguiente catastrofe a ver cuantos mas mueren , porque las formas no han cambiado.
1
K
17
#23
mancebador
#21
Pues no te la has leído muy bien, me parece, porque balones fuera, precisamente no echa.
Mejorable, en todo caso. No hay que luchar contra el tema. El tema es que hubo unas precipitaciones,
hubo un deficiente sistema de alerta, un deficiente sistema de mando y control y un deficiente sistema de información. Deficiente la anticipación, la prevención y la alerta temprana.
Todo el mundo tiene claro que hay una responsabilidad clara de carácter administrativo que ya dirimirá la justicia, que para eso está.
0
K
10
#26
JackNorte
#23
Eso tambien es mentira, el sistema de alerta funciono igual que en el 2019 que se paro , eso si era otro gobierno e hicieron caso a los expertos.
Cuando se miente, conociendo el pasado argumentando causas que no son reales ni lo seran en el futuro.
La siguiente mas gorda , con los mismos gestores.
1
K
17
#29
Pixmac
*
#9
Tengo mis dudas:
¿No hubo voluntad de los mandos funcionariales o de los políticos? Porque había gente deseando ayudar en todas las categorías funcionariales.
Si hubiera gente deseando ayudar en todas las categorías, se habría apuntado al llamado que yo hice y no se apuntaron. Mostraron interés 81, inicialmente. A esos 81 les convoqué para explicarles cuáles eran las condiciones. Acudieron 31. Cuando acabó la reunión y tuvieron que mostrar su voluntad, aparecieron un A1, un A2 y once
…
» ver todo el comentario
0
K
19
#32
Battlestar
#9
A ver, gratis está claro que no lo hacen tienen su sueldo. Supongo que lo que pregunta
#1
es si les compensan por el cambio de destino. Porque se supone que mientras hacen esas tareas de apoyo directo a los ayuntamientos no estarán en sus puestos normales.
Entonces a parte de su sueldo supongo que les ofrecerán un extra jugoso
Que no será lo mismo estar en tu puesto de todos los días que tener que trasladarte todos los días a un ayuntamiento distinto.
Y supongo que también dependerá de las necesidades de cada departamento, habrán muchos que no podrán prescindir de técnicos.
0
K
13
#33
carlosjpc
#32
dudo que sea "jugoso" si no se apunta ni el tato. Por otra parte, creo que la Generalitat o cualquier gobierno debería poder movilizar a estos funcionarios a aquellos puestos que sean más necesarios, que cojones.
0
K
6
#35
Black_Txipiron
*
#9
#18
pues eso, cuando no tienes mando militar ni capacidad de una sanción directa, los de función pública han pasado de el como de comer mierda... 120.000 al año cuesta tan magnífico gestor
0
K
10
#18
Abril_2025
*
#1
#2
#3
#4
#6
#7
#8
#10
#12
#13
#15
#19
Deberíais leeros la noticia
Él pidió funcionarios a la administración para poder trabajar en la reconstrucción.
NO PIDIÓ VOLUNTARIOS
Como no le dieron lo que pidió y necesitaba contrató una empresa privada para hacer el trabajo.
El titular es erróneo, el periodista miente.
La entrevista, muy interesante.
3
K
37
#22
JackNorte
*
#18
Que es interesante?
"No lo sé. Que dimitiera el actual presidente, creo que no significaría nada, porque al fin y al cabo esto es una acción de gobierno, no es unipersonal."
"Pero se desgrana muy bien. ¿Qué causó el principio de este destrozo? Una cantidad de agua incontrolada fruto de una precipitación. Pero de haberse dispuesto de infraestructuras hidráulicas estructurales y con soluciones basadas en la naturaleza se podría haber minimizado con toda seguridad. ¿Existían…
» ver todo el comentario
1
K
17
#25
Abril_2025
#22
Que sea interesante no quiere decir que no busque ser equidistante.
0
K
9
#27
JackNorte
#25
No se es equidistante cuando se miente, equidistante es no tener una posicion. Tiene una posicion clara y sera causante de muertos en el futuro y usara los mismos argumentos, para justificarlos.
0
K
11
#24
Libre_albedrío
#18
A mi !que me cuentas!. Yo no he hablado de eso. No te agobies.
0
K
7
#34
Malinke
#18
pero si dice que pide 28 a la Generalitat y que sólo consigue 11, tiene que pensar que si no van a trabajar voluntariamente fuera de sus horas de trabajo, o cobrando, pero fuera de sus horas de trabajo, en otro lado faltarán 11 funcionarios, pues habla de entre los 23.000 que hay, no contrataciones públicas nuevas, que es lo que tendría que haber hecho, él o la Generalitat.
A ver, que no leí la noticia y contesté por la entradilla. Después leyendo el comentario sobre lo de pedir 28, y…
» ver todo el comentario
0
K
10
#5
Veelicus
gran gestor, pide voluntarios, como no hay muchos, pues ya esta, la culpa de los otros... gañan! ponte a trabajar, que va para un año de la dana y queda muchisimo por hacer!
5
K
62
#4
JackNorte
Cuando los ineptos dirigen la comunidad si te haces responsable de algo sabes que tu si pagaras y ellos no. Voluntarios, lo raro es que haya alguno. Cabezas de turco , podria llamarlos.
5
K
62
#2
hipernes
Con tu sueldo se pagan muchos NO voluntarios, gañan
5
K
60
#3
Black_Txipiron
Vamos, que cuando no le funciona el "yo ordeno y mando" resulta que es un pésimo gestor.
4
K
41
#10
loborojo
El supongo que también es voluntario, verdad?
1
K
23
#19
victorjba
En el ejército eso funcionaba. Pedía voluntarios y ay del que no diese un paso al frente. Y además creo que sería mejor contratar a gente con un mínimo de experiencia que poner ahí a un montón de oficinistas expertos en poner sellos y grapar papeles.
0
K
14
#28
alesay
Las empresas públicas valencianas están bajo mínimos de personal. No se contrata, las vacantes se eternizan y, mientras tanto, el trabajo se multiplica. Aun así, se espera que todo salga adelante como si nada pasara.
La última genialidad: pedir voluntarios para enviar trabajadores a la reconstrucción de la DANA. Voluntarios… cuando aquí no hay manos ni para lo urgente. Como si los servicios en casa se pudieran poner en pausa, como si la plantilla fuera elástica y el tiempo infinito.
Esto no…
» ver todo el comentario
0
K
14
#31
colipan
Vete tú gratis Gan Zampon
0
K
11
#8
Malinke
El supongo que será voluntario, ¿no?
0
K
10
#6
Kuruñes3.0
*
Aquí es donde se ve la vocación de servicio, ya que cuando se pide a un funcionario voluntario es para que trabaje por su sueldo liberándolo de otras labores.
Uno pensaría que gente en ese estado, preferiría emplear sus horas en ayudar a su comunidad.
Bien se ve en los comentarios que es lo que piensa el Manolo medio...
al menos el Manolo funcionario.
En cuanto a este señor, un gañan, siquiera no es negacionista.
0
K
7
#7
rogerius
*
#6
Que no se puede pedir voluntarios. Que el director de un proyecto investiga y define con su equipo las necesidades y planifica las acciones y tiempos. Tiene objetivos y medios para llevar a cabo su misión. No puede necesitar voluntarios.
¿Voluntarios para la reconstrucción? Pero… vamos a ver, señor Pampols ¿es usted imbécil?
0
K
20
#11
Veelicus
#6
esa es tu forma de verlo, otra forma de verlo es que hay 23000 funcionarios comprometidos con su trabajo y que dicen que mejor que busquen a gente en paro para hacer el trabajo que toque.
1
K
31
#16
silzul
#6
Primero, eso de pedir voluntarios funcionarios es ridículo. Un funcionario como cualquier trabajador tiene su puesto de trabajo, sus funciones atribuidas etc... Y como cualquier trabajador que se le cambian de funciones o puesto de trabajo. Este tiene unas garantías y unas compensaciones. Además, el estatuto de los trabajadores públicos tiene precisamente un articulado para estos casos... Y se ve que no ha querido aplicarlo: translados forzosos y/o comisiones de servicios.
Segundo, cuando…
» ver todo el comentario
0
K
7
#30
Dasmandr
#6
la suerte que tienes es que no te te entiende nada. Así no estás en gris.
Buena estrategia.
0
K
8
#15
Libre_albedrío
Este señor es un impresentable. Da mayor importancia a las precipitaciones, como responsable de las muertes, frente al no avisar a tiempo. O sea, AEMET no sirve de nada en Valencia. En otras comunidades, si.
0
K
7
#13
Samaritan
¿El dinero se lo queda él, o cómo va esto?
0
K
7
#12
encurtido
¿Exactamente para qué?, no entiendo que tengan que ser voluntarios pero a la vez funcionarios. Si hay necesidad de funcionarios para esos puestos habría que crearles su plaza o al menos comisión aunque sea adhoc para una situación excepcional, no el poner a un voluntario para ejercer unas funciones que quizá ni pueda porque es voluntariado, no una relación laboral.
0
K
7
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
