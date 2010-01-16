Sí, los gallegos son más moros que un andaluz

¿Por qué los gallegos tienen más ascendencia del norte de África y Oriente Medio que el resto de españoles? ¿Cuándo se produjo esa mezcla genética? En este episodio exploramos un nuevo estudio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre este tema.
| etiquetas: gallegos , andaluces , españoles , moros , adn
Dicho eso, como curiosidad, la leyenda del Libro de las Invasiones de Irlanda (Lébor Gabala Erén), que también está en el himno de Galicia, dice que los irlandeses provienen de los gallegos, y también del norte de África, mucho antes de los tiempos de Mahoma.
Ese debate "celtista" que hay en Galicia también existe en Irlanda, por cierto.
Este libro habla sobre el tema e indaga sobre la lengua original de los galaicos.
kit.consellodacultura.gal/web/uploads/adxuntos/arquivo/5e26edb10e4b4-c
www.elcomercio.es/asturias/estudio-genetico-desvela-asturiano-africa-c