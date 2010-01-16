edición general
12 meneos
68 clics
Sí, los gallegos son más moros que un andaluz

Sí, los gallegos son más moros que un andaluz

¿Por qué los gallegos tienen más ascendencia del norte de África y Oriente Medio que el resto de españoles? ¿Cuándo se produjo esa mezcla genética? En este episodio exploramos un nuevo estudio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre este tema.

| etiquetas: gallegos , andaluces , españoles , moros , adn
10 2 3 K 106 cultura
17 comentarios
10 2 3 K 106 cultura
Comentarios destacados:    
#1 Tailgunner
siempre me ha hecho gracia lo de que los gallegos se consideren celtas como si fueran casi los únicos en Iberia.. Los celtas ocuparon 2 tercios (más o menos) de la Península, quedando la zona este y sur para los Íberos. Es tan celta uno de Talavera de la Reina como uno de Ferrol...
2 K 33
#2 soberao
#1 Pero no tocan las gaitas (creo).
0 K 13
Pertinax #16 Pertinax *
#2 Es muy probable que la gaita de fuelle tenga un origen oriental. Tal como la conocemos y hasta donde sabemos, es medieval. No consta que los gallegos tocasen la gaita hace más de 2000 años, ni hace 1000.
0 K 14
ewok #4 ewok
#1 Celtas hubo en todo Europa y significa muchas cosas, como "latino". Celtas son llamados los países que tienen o tenían hasta hace poco lenguas celtas, y Galicia tuvo mucha relación histórica con ellos (Irlanda, Gales, Bretaña...).

Dicho eso, como curiosidad, la leyenda del Libro de las Invasiones de Irlanda (Lébor Gabala Erén), que también está en el himno de Galicia, dice que los irlandeses provienen de los gallegos, y también del norte de África, mucho antes de los tiempos de Mahoma.

Ese debate "celtista" que hay en Galicia también existe en Irlanda, por cierto.
4 K 64
Xenófanes #10 Xenófanes
#4 En la historiografía gallega empezó en el siglo XIX con que Galicia era celtas para después sobre la década los 50 del XX a que no y ahora la corriente es más bien que hubo celtización.

Este libro habla sobre el tema e indaga sobre la lengua original de los galaicos.

kit.consellodacultura.gal/web/uploads/adxuntos/arquivo/5e26edb10e4b4-c
3 K 58
Cantro #11 Cantro
#1 no. Los gallegos consideramos que tenemos raíces celtas, pero no nos atribuimos la exclusiva
0 K 10
#9 Astur_
#8 serán, algunos
1 K 21
Xenófanes #12 Xenófanes
#9 Pues como en la viña del Señor. De todos modos esto ya lo tengo comentado por aquí, el megalitismo entró a la península por el norte de África y los pueblos indo-europeos arrasaron con todo pero en el noroeste peninsular, que estaba muy poblado, no pudieron sustituir a la población local de forma masiva como ocurrió en Irlanda por lo que quedó mucho remanente de esa población anterior.
0 K 10
#15 Einwanderer
#12 Si ves el video (que es una mierda, a pesar de que el estudio que comenta es interesantísimo, pero es lo que pasa cuando tienes un canal de youtube pero cero idea de genética de poblaciones) verás que no tiene nada que ver con eso. El pulso NAf está datado en las primeras décadas de la conquista, es medieval temprano, y el máximo actual es compatible con flujos y redistribuciones internos (explicables a partir de la historia de integración, expulsiones y migraciones de moriscos en el interior de la península y en regiones periféricas)
0 K 7
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#13 Hostia!!! Que susto!!! :ffu:
0 K 16
Jakeukalane #6 Jakeukalane
Esto ya lo sabía pero ya solo con el titular es sensacionalista a niveles enormes.
0 K 11
#7 Astur_
los únicos españoles, somos los asturianos
0 K 10
Xenófanes #8 Xenófanes
#7 Los asturianos sois los segundos con más ADN norteafricano de España. :-D

www.elcomercio.es/asturias/estudio-genetico-desvela-asturiano-africa-c
0 K 10
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
¿Entonces ya podemos deportar a Feijó?
0 K 9
#17 minoch4
Como gallego casado con una marroquí,mis hijas fijo
0 K 7

menéame