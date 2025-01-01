edición general
En Galicia no salen las cuentas: los jóvenes cubrirán solo el 25% de las jubilaciones

En los próximos diez años se incorporarán al mercado laboral gallego unas 68.500 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años, una cifra que está muy lejos de los 301.700 trabajadores de 55 años o más que se jubilarán en el próximo decenio. Es decir, que el reemplazo de jóvenes no llega ni a cubrir la cuarta parte del vacío laboral que dejarán los 'baby boomers' que se retirarán en la próxima década. Así las cosas la inmigración es el único antídoto. Todo podría cambiar en una década con la IA en constante desarrollo.

WcPC #3
Una persona que trabaja hoy produce más de 100 veces más que una persona antes de la industrialización del campo en Galicia (que comenzó hace algo menos de 100 años), si incluimos trabajos administrativos o industriales ya ni te cuento, la productividad puede haber sido mucho mayor...
¿Eso no cuenta?
Porque si una persona produce lo que producían, digamos 20 hace 50 años y hace 50 años existían personas jubiladas, el ratio catastrofísta de este panfleto (que no me lo creo) sería 1 a 4...…   » ver todo el comentario
2
WcPC #4
#3 Y especifico, porque este tipo no quiere que las personas vengan a España para enriquecernos con su cultura, a que puedan tener una vida digna porque no puedan tenerla en su lugar de origen...
Noo, quiere esclavos modernos...
Puta mierda.
0
Dragstat #6
#3 no veo que sea catastrofista, simplemente pone los números sobre la mesa. Llevamos más de 40 años con la natalidad al 50% de la de reemplazo y los niños que no han nacido no están por muchas vueltas que se le de. Así que lo que dice es que cuando se vayan jubilando los trabajadores se sustituirán por inmigrantes y por automatización y ya está. Lo que se está haciendo ahora. Tenemos suerte se ser un país donde la gente quiere venir, no como Europa del Este por ejemplo. Otra cosa son los efectos colaterales y que realmente se pueda sostener.
0
security_incident #7
#3 El tema es que , Al igual que una persona produce 10 veces más que hace 50 años, también consume 10 veces más.
0
vicus. #9
Normal, quien carallo va a trabajar aquí, con los sueldos de mierda en comparación con los del País Vasco o Madrid, Barcelona, y ya no digamos Francia, Alemania .suiza...Los que se resignan a trabajar en Galicia son por razones familiares.
0
security_incident #2
Pues que las paguen los jóvenes madrileños.
0
Sinyu #5
Esto no se aguanta, las cotizaciones son impuestos al trabajo, al ser un impuesto, estas son sostenibles en tanto que el Estado sea sostenible. Por tanto el pago de las pensiones es voluntad política.
1
Feindesland #1
Da igual. Las pensiones subirán siempre y las pagarán los ricos.
2
#8 kaos_subversivo
#1 cual es la esperanza de vida de un jubilado? Me refiero a cuantos años va a pasar cobrando? Porque en cuanto se mueran los jubilados del baby boom se estabiliza otra vez la pirámide poblacional. Hay que pasar el bache
Y si votas a Ayuso, mucho antes

PD: hay que repensar el modelo economico porque el capitalismo actual va a colapsar ante el decrecimiento obligado que se nos viene
0

