En Galicia no salen las cuentas: los jóvenes cubrirán solo el 25% de las jubilaciones

En los próximos diez años se incorporarán al mercado laboral gallego unas 68.500 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años, una cifra que está muy lejos de los 301.700 trabajadores de 55 años o más que se jubilarán en el próximo decenio. Es decir, que el reemplazo de jóvenes no llega ni a cubrir la cuarta parte del vacío laboral que dejarán los 'baby boomers' que se retirarán en la próxima década. Así las cosas la inmigración es el único antídoto. Todo podría cambiar en una década con la IA en constante desarrollo.
| etiquetas: galicia , jubilaciones , jóvenes , reemplazo
