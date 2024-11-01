edición general
Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado ante la dermatosis nodular contagiosa

La Consellería do Medio Rural ha anunciado que a partir del lunes se cancelan todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Según ha informado el departamento autonómico, también quedará prohibida la entrada en Galicia de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad.

