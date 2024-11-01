edición general
Galeano ya predijo hace 30 años la dictadura electrónica-militar

He leído recientemente ‘Úselo y tírelo. Nuestro planeta, nuestra única casa’ (Editorial Siglo XXI), de Eduardo Galeano (Montevideo, 1940-2015), uno de los pocos que me quedaban por leer del escritor uruguayo. Frente al colapso ecológico, Galeano propone una justicia planetaria. Clarividente hasta el asombro, la voz de Galeano resuena aún con más fuerza que cuando fueron escritas sus palabras (1994), pedazos de verdad en un mundo que se descompone. Esto escribía ya antes de la invasión de las redes digitales: “Los dueños de este mundo del fin de

aupaatu #1 aupaatu *
Volver a la aristocracia, ahora empresarial, con su corte de multimillonarios para sustituir lo conseguido con décadas de lucha obrera y ciudadana, para acercarnos a un mundo más justo ,sustituyendo el estado democratico por Reyezuelos, con sus consejos de administración en busca de beneficios,nos muestra la calidad de la información que nos ha acompañado en este viaje en el siglo XXI y su neoliberalismo económico
