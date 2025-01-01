edición general
Gabriel Rufián y los miedos de mi madre

Este lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sorprendía con una entrevista al periódico derechista El Mundo. En ella tocó muchos temas, pero a mí me parece especialmente importante la siguiente respuesta que proporcionó al entrevistador: P. Las zonas trabajadoras de Cataluña viven una enorme tensión racial y en el resto de España empieza a haber incidentes. ¿Es un problema real como defiende la derecha o pura xenofobia como suele argumentar la izquierda? R. Es un problema real, es evidente. Creo que la izquierda debe hablar...

rendri #2 rendri
Pues a mi me parece muy bien el dar la batalla con esos temas. Lo que no tiene sentido es en mantener inmaculado el "verdadera izquierda" cuando no deja de ser una utopía montada por cada individuo. Hay que atajar los problemas tal cual existen desde una concepción real del mundo.
Doisneau #5 Doisneau
Es un problema real, es evidente. Creo que la izquierda debe hablar de orden, de seguridad y de multirreincidencia y eso no nos hace menos puros


Vamos a ver, lo que dice rufian, no solo es de cajon, tambien es la unica opcion para dar una solucion humana al problema, no podemos limitarnos a negar la mayor y que sea la derecha la que plantee la solucion y monopolice el debate mientras la izquierda se tapa los oidos y grita muy fuerte.

Echenique deberia guardar el piolet y ser…   » ver todo el comentario
#1 mancebador
Nunca habría imaginado un artículo de diariored rabiando contra Rufián :popcorn:
Azken #3 Azken
La izquierda se ha centrado en unos determinados problemas y ha descuidado o ha mirado hacia lado con otros. Y este error lo está aprovechando la derecha.
No todo el monte es orégano....
memmaker650 #4 memmaker650
Un artículo de RoboNique contra Rufián.
veo batalla de Jedis
