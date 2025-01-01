Gabriel Rufián y los miedos de mi madre

Este lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sorprendía con una entrevista al periódico derechista El Mundo. En ella tocó muchos temas, pero a mí me parece especialmente importante la siguiente respuesta que proporcionó al entrevistador: P. Las zonas trabajadoras de Cataluña viven una enorme tensión racial y en el resto de España empieza a haber incidentes. ¿Es un problema real como defiende la derecha o pura xenofobia como suele argumentar la izquierda? R. Es un problema real, es evidente. Creo que la izquierda debe hablar...