Gabriel Rufián y los miedos de mi madre

Este lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sorprendía con una entrevista al periódico derechista El Mundo. En ella tocó muchos temas, pero a mí me parece especialmente importante la siguiente respuesta que proporcionó al entrevistador: P. Las zonas trabajadoras de Cataluña viven una enorme tensión racial y en el resto de España empieza a haber incidentes. ¿Es un problema real como defiende la derecha o pura xenofobia como suele argumentar la izquierda? R. Es un problema real, es evidente. Creo que la izquierda debe hablar...
| etiquetas: gabriel rufián , pablo echenique , inmigración
Vamos a ver, lo que dice rufian, no solo es de cajon, tambien es la unica opcion para dar una solucion humana al problema, no podemos limitarnos a negar la mayor y que sea la derecha la que plantee la solucion y monopolice el debate mientras la izquierda se tapa los oidos y grita muy fuerte.
Echenique deberia guardar el piolet y ser… » ver todo el comentario
No todo el monte es orégano....
veo batalla de Jedis