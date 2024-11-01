Gabinete de Japón aprueba presupuesto récord de defensa para disuadir a China

El gabinete de Japón aprobó el viernes un plan de presupuesto de defensa récord que supera los $58,000 mil millones para el próximo año, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta y defensa costera con misiles de crucero y arsenales no tripulados a medida que aumentan las tensiones en la región.
| etiquetas: japón , defensa , china , presupuesto
Cuantas veces invadió China a Japón?
Y al revés ?
Sí, sí, pero a parte de eso, qué han hecho los chinos por nosotros?, se preguntan en el Frente Popular de Nippon
Aprox.
Un millardo europeo, es un billón gringo.