Gabinete de Japón aprueba presupuesto récord de defensa para disuadir a China

El gabinete de Japón aprobó el viernes un plan de presupuesto de defensa récord que supera los $58,000 mil millones para el próximo año, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta y defensa costera con misiles de crucero y arsenales no tripulados a medida que aumentan las tensiones en la región.

Comentarios destacados:    
tul #2 tul *
haciendo visitas a taiwan como las de esta semana no van a disuadir a china de recuperar su provincia mas bien van a conseguir que los taiwaneses salgan corriendo a unificarse
Autarca #11 Autarca
#2 Taiwan no es China, no pertenece a China, y lo único sensato que puede hacer China es pedir el asiento de Taiwán en la ONU y arrimarse a ella como socio preferente
tul #16 tul
#11 si lo es y en cuanto se saquen la pata del gringo del cuello podrán reunificarse
Autarca #19 Autarca
#16 de hecho lo que gobierna es un partido nacionalista taiwanés y anti chino
tul #23 tul *
#19 la nueva marioneta de los gringos mas bien, que la anterior se les habia quedado vieja
#6 chavi
Para disuadir a China de qué???

Cuantas veces invadió China a Japón?

Y al revés ?
#17 chocoleches
#6 Qué han hecho los chinos por nosotros? Aparte de darnos la escritura, el budismo, la gastronomía, la arquitectura, el sistema imperial, el té.

Sí, sí, pero a parte de eso, qué han hecho los chinos por nosotros?, se preguntan en el Frente Popular de Nippon
#1 cocococo
Con eso vivirían todos los pobres mendigos del planeta Tierra.
#5 josejon
#1 Y además, no los van a invadir. Ni siquiera los coreanos N. los quieren.
#4 Tronchador.
Los japoneses y los chinos son enemigos naturales como los escoceses y los ingleses, o los escoceses y los irlandeses, o los escoceses y otros escoceses... Malditos escoceses han destrozado escocia.
:roll: Aprox. :-D
#10 diablos_maiq
#4 es por el escozor
#15 DonaldBlake
#4 No te olvides de los coreanos, que fueron ninguneados históricamente por chinos y japoneses, y tampoco aprecian a sus vecinos.
#22 Tronchador.
#15 Pue sí, me había olvidado.
Autarca #12 Autarca
#8 j**** con el país en vías de desarrollo
#21 diablos_maiq
#20 ya, pero la cifra es...
#7 diablos_maiq
¿$58,000 mil millones son $58 000 000 000 000 o $58 000 000 000?
#8 Barriales *
#7 sea lo que sea es una mierda, comparado con los 249000mil millones de presupuesto de chiná.
#9 diablos_maiq *
#8 ¿eso son 249 000 000 000 000 o 249 000 000 000? ¿Yuanes, dólares, euros o yenes?
#14 Barriales *
#9 Eso es algo menos de cuatro veces mas el presupuesto de Japón.
#18 diablos_maiq
#14 y sigo sin saber cuánto es ninguno de los dos
#20 Barriales
#18 europeos.
Un millardo europeo, es un billón gringo.
