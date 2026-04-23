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Funcionarios italianos rechazan rotundamente la propuesta de sustituir a la selección de Irán en el Mundial de 2026 [ENG]

Funcionarios deportivos y gubernamentales en Italia han rechazado rotundamente una propuesta de un enviado de EE. UU. para sustituir a Irán en el Mundial de 2026 por la selección italiana. “No es apropiado. Te clasificas en el campo”, dijo el ministro de Deportes, Andrea Abodi, añadiendo que cree que un cambio así por parte de la FIFA “no es posible”. “Me sentiría ofendido. Hay que merecerlo para ir al Mundial”, dijo el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, Luciano Buonfiglio.

| etiquetas: italia , mundial , trump , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 luckyy *
Es una vergüenza que se vaya a celebrar el mundial en EEUU y nadie haga nada para impedirlo.
Trump es el dedo cuando miramos la luna y la luna es todo el poder oculto al que defiende los gobiernos europeos y el poder económico que impiden aplicar sanciones a judios y americanos.
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sotillo #9 sotillo
#1 Si se está haciendo, mira la venta de entradas y lo que es bajando los viajes
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#3 Alcalino
Cualquier "regalo" que venga de Trump es un regalo envenenado.

Bien por los italianos por no caer en la trampa.

En cualquier caso, al ritmo al que vamos, veremos si se celebra el mundial... y lo mismo va por eurovisión.
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#6 Albarkas
Ole por la dignidad de los italianos. Han demostrado tener clase.
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#4 KaBeKa
Esta gente que piensa que siempre que saques algo aceptaras cualquier cosa. Siempre dejando claro que no tienen principios. Y quieren ir de socios...
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#7 tpm1
Igualito que Marruecos.
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#2 Eukherio
Que propongan algo así dice mucho de su sistema de valores.
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Va a ir Israel y si no al tiempo. Por cierto Israel no se ha clasificado.
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jonolulu #8 jonolulu
#5 Eso venía pensando yo, ya contaban con el NO de Italia
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sotillo #10 sotillo
#5 Que raro
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menéame