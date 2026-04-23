Funcionarios italianos rechazan rotundamente la propuesta de sustituir a la selección de Irán en el Mundial de 2026 [ENG]

Funcionarios deportivos y gubernamentales en Italia han rechazado rotundamente una propuesta de un enviado de EE. UU. para sustituir a Irán en el Mundial de 2026 por la selección italiana. “No es apropiado. Te clasificas en el campo”, dijo el ministro de Deportes, Andrea Abodi, añadiendo que cree que un cambio así por parte de la FIFA “no es posible”. “Me sentiría ofendido. Hay que merecerlo para ir al Mundial”, dijo el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, Luciano Buonfiglio.
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Trump es el dedo cuando miramos la luna y la luna es todo el poder oculto al que defiende los gobiernos europeos y el poder económico que impiden aplicar sanciones a judios y americanos.
Bien por los italianos por no caer en la trampa.
En cualquier caso, al ritmo al que vamos, veremos si se celebra el mundial... y lo mismo va por eurovisión.