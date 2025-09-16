Los funcionarios de la cárcel Puerto II frustran el intento de fuga de un preso que rompió parte del muro debajo de una de las ventanas

Los funcionarios, que se percataron de lo que estaba ocurriendo llegaron a agarrarle de una pierna pero el preso consiguió zafarse y continuar con su intento de huida hasta que quedó encerrado en uno de los tejados del centro. La noche de este lunes ha sido tensa en las instalaciones del Centro Penitenciario Puerto II, Puerto de Santamaría (Cádiz), debido al intento de fuga de uno de sus presos, que finalmente ha sido frustrada por los funcionarios.