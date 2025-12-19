¿Funcionará la estrategia estadounidense de máxima presión sobre Maduro?

Más que el tráfico de drogas y el petróleo, la administración de Trump quiere provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las agresivas medidas tomadas por Washington, Venezuela resiste la presión económica y el refuerzo de la presencia militar frente a sus costas.
| etiquetas: trump , maduro , venezuela
a alguienneuronas de tu cabeza."
Ahora si, mucho mejor.
Si hubiesen dicho "chantaje" o "amenaza" aún tendría un pase, pero "estrategia" es lavar con lejía el titular.
Por ahora no estan muriendo, los estan matando.
USA ya lleva mas de 100 asesinatos
Y tu criticando a los otros... vaya huevazos morenos...
Miles de torturados, secuestros y presos políticos, más de 10.000 muertos en represiones policiales, millones de personas abandonando el país (la mayor migración de este siglo en todo el mundo).
Todos los días desaparecen a alguien.