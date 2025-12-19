edición general
¿Funcionará la estrategia estadounidense de máxima presión sobre Maduro?

Más que el tráfico de drogas y el petróleo, la administración de Trump quiere provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las agresivas medidas tomadas por Washington, Venezuela resiste la presión económica y el refuerzo de la presencia militar frente a sus costas.

aPedirAlMetro
#8 "Todos los días desaparecen a alguien neuronas de tu cabeza."
Ahora si, mucho mejor.
estemenda
#0 Es muro de pago.
aupaatu
Me imagino que los venezolanos que dudaban de la intenciones de la oposición liderada por la Nobel de la guerra ,tendrán ya claro a quien votaban y quien les sudbencionsaba
eipoc
Menudo lavado de cara. Resulta que ser un terrorista y un ladrón es solo una "estrategia". Habría que expulsar a esta basura del periodismo.
Si hubiesen dicho "chantaje" o "amenaza" aún tendría un pase, pero "estrategia" es lavar con lejía el titular.
Antipalancas21
Lo único que va a conseguir es que China entre en esa disputa y envié barcos petroleros a Venezuela, a ver si tiene huevos a pararlos, también.
SeñorMarron
#11 Pues no lo veo descabellado, y que además vayan escoltados por si acaso. EE.UU. quiere que empiecen los venezolanos, pero creo que no se atrevería ni acercarse demasiado (con drones a una distancia si, pero no ponerse a tiro). Creo que es buena jugada
Barriales
Los chinos ya le han dicho que se deje de tonterías.
javierchiclana
Muro de pago:  media
Antipalancas21
#9 Que raro llevabas mucho sin decir eso de muro de pago y sin cambiar el modo lectura.
javierchiclana
#12 Sí, muchísimo... 48 horas :palm:
aPedirAlMetro
#1 "Puede morir toda la población"
Por ahora no estan muriendo, los estan matando.
USA ya lleva mas de 100 asesinatos

Y tu criticando a los otros... vaya huevazos morenos...
Kafkarudo
#4 ¿Como que no están muriendo?
Miles de torturados, secuestros y presos políticos, más de 10.000 muertos en represiones policiales, millones de personas abandonando el país (la mayor migración de este siglo en todo el mundo).
Todos los días desaparecen a alguien.
berkut
#1 Te refieres a Trump?
