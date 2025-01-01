edición general
"Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo y fui migrante"

El politólogo Juan Florián asumió como ministro de la Igualdad de Colombia, cartera en la que desde abril ocupaba el cargo de viceministro. También fue trabajador sexual e hizo contenido pornográfico para adultos, según reveló él mismo a principios de agosto en las redes sociales: "No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo, y fui migrante", escribió Florián.

#4 Grandpiano
Tercer ministro de igualdad en 3 años. Se lee uno la noticia y alucina lo bien controlado que tiene Petro su gobierno.

"A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno"
No, no lo ha dicho Vox, lo ha dicho Petro.
Olepoint #2 Olepoint
Pues para prestar un servicio a la sociedad (que es lo que deben hacer los políticos), no venir a aprovecharse de ella, como suelen hacer todos los que han sido criados entre algodones, es el mejor curriculum que se puede presentar.
#1 yokitolakaka
Que sea trabajador sexual en este tiempo creo que no es relevante, ya casi nadie de gente joven usa preservativo.

La mayoría de chicas toma la píldora.

Deberia hacerse mas campañas sobre esto
Sir #3 Sir
#1 yo, con perdon, no termino de entender tu comentario, ni con que datos hablas. Especialmente el de que la mayoría de chicas toma la pildora.
