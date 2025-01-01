El politólogo Juan Florián asumió como ministro de la Igualdad de Colombia, cartera en la que desde abril ocupaba el cargo de viceministro. También fue trabajador sexual e hizo contenido pornográfico para adultos, según reveló él mismo a principios de agosto en las redes sociales: "No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo, y fui migrante", escribió Florián.