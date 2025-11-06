edición general
Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

El personal militar en activo en España es de 116.739 efectivos (a 1 de enero de 2025), solo 329 profesionales más que un año antes. No es una buena cifra. De hecho, el Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano asesor dependiente de las Cortes cuyos miembros son elegidos por los plenos del Congreso y el Senado, alerta en su último informe de que hay un déficit de personal que “debe considerarse crónico”, pues desde el año 2010 la evolución de los efectivos de las Fuerzas Armadas resulta claramente decreciente y, en 2025, “acumula una pér

#5 CosaCosa
#3 En serio? Te falta el cafe por la manana
1 K 19
tul #8 tul
Que vayan los generales y ls oficiales solos a sus putas guerras de mierda
0 K 13
roker #7 roker
Pay them more.
0 K 10
Kamillerix #9 Kamillerix
Muchos Jefes para tan pocos indios... :troll:
0 K 10
#6 sliana
A alguien no le ha llegado el recado de que esto es una extorsión
0 K 7
#10 Zerjillo
Aquí pasa lo de siempre. El gasto en personal se ve un gasto. El gasto en materiales se ve como bueno, porque "dinamiza" la economía, amiguismo, clientelismo, sobrecitos, etc. Pero vamos, la solución es clara: que hagan más atractivo ser militar. Que paguen más, que den mejores condiciones para que defender tu patria (probablemente matando a gente) resulte más atractivo.
0 K 7
#11 tobruk1234
Y que reduzcan los generales a 4, el resto jubilados, no hacen falta 227.
0 K 7
#1 CosaCosa
Y la tasa de paro juvenil de las mas altas de europa. No se, yo veo solucion sencilla :troll:
0 K 7
verocla #2 verocla
#1 Que den conciertos
1 K 24
#4 CosaCosa
#2 yo pensaba en only fans, pero tambien me vale
1 K 17
Gadfly #3 Gadfly
#1 si? Cual?
0 K 7

