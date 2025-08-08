edición general
La Fuerza Aérea de EE.UU. denegará la jubilación anticipada a algunos miembros transgénero (Eng)

La Fuerza Aérea de EE.UU. dijo el jueves que negaría a todos los miembros transgénero del servicio que han servido entre 15 y 18 años la opción de jubilarse anticipadamente y en su lugar los separaría sin beneficios de jubilación. La medida llega después de que a principios de mayo el Tribunal Supremo autorizara al Pentágono a seguir adelante con la prohibición de que todas las tropas transgénero sirvieran en el ejército.

Andreham #1 Andreham
Que tengan claro los soldados que defienden "su patria" que las decisiones politicas estan por encima de sus derechos. Que esto es lo que defienden cuando van a matar a randoms y cuando mueren por ello.
#3 sliana
En que quedamos, los quieren en las fuerzas armadas o no los quieren?
Putirina #4 Putirina
#3 No los quieren, y tampoco quieren jubilarlos con pensión. Solo quieren largarlos y que se vayan con lo puesto.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Pasos breves para una deriva autoritaria...
#6 Pixmac
#2 ¿Deriva? Las leyes vigentes son "papel mojado". Es una realidad.
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 Es una realidad, cierto.
millanin #5 millanin
Es lo que pasa cuando los malvados controlan la justicia.
#7 Eukherio
Sigo sin entender cómo puede ser legal la prohibición de tropas transgénero.
Putirina #9 Putirina
#7 Hasta hace relativamente poco también lo era en España. Pero sí, es algo que no tiene sentido. Ideologías por encima de la razón.
#10 Eukherio
#9 Si lo defines como una enfermedad tienes base, aunque sea polémico, pero cuando dejas de hacerlo no creo que exista criterio alguno para mantenerlo como criterio de exclusión de una persona perfectamente sana.
Putirina #11 Putirina
#10 Estoy de acuerdo.
