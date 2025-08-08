La Fuerza Aérea de EE.UU. denegará la jubilación anticipada a algunos miembros transgénero (Eng)

La Fuerza Aérea de EE.UU. dijo el jueves que negaría a todos los miembros transgénero del servicio que han servido entre 15 y 18 años la opción de jubilarse anticipadamente y en su lugar los separaría sin beneficios de jubilación. La medida llega después de que a principios de mayo el Tribunal Supremo autorizara al Pentágono a seguir adelante con la prohibición de que todas las tropas transgénero sirvieran en el ejército.