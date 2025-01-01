edición general
El fuego en Madrid pilla a los municipios sin los protocolos ante incendios que el Gobierno de Ayuso debe monitorizar

El incendio forestal que arrasó varias hectáreas en el terreno de Tres Cantos ha dejado más que cenizas, destapando una preocupante falta de recursos y planificación ante estas situaciones emergentes ocurridas en la Comunidad de Madrid. Y es que resulta irónico que, mientras dicha autoridad exige al Gobierno central una revisión para mejorar los protocolos ante incendios forestales, voces ciudadanas y políticas señalan directamente a la política por su ausencia en el seguimiento y control sobre los municipios de la comunidad

Comentarios destacados:        
ipanies #3 ipanies
Que queréis?? Planes de emergencias como dicta la ley de montes o libertad?!?!???
Pues libertad para todos!!!
11 K 140
#14 David82
#3 y cerveza!!
1 K 26
Anfiarao #1 Anfiarao
Si se coloca a neoliberales incapaces en el gobierno, se consiguen resultados mediocres
9 K 98
lonnegan #4 lonnegan
#1 Lanzarán un plan de choque radical basado en privatizar todos los servicios anti incendios
9 K 111
Khadgar #6 Khadgar
#4 Y echarle la culpa a Perro Sanxe.
5 K 70
sxentinel #16 sxentinel
#1#4#6 No veo fallas en vuestra lógica.
0 K 15
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No molestéis a la presidenta cuqui .. total, se iban a quemar igual.
6 K 67
Kantinero #7 Kantinero
La cuestión es que culpar al gobierno central de sus chapuzas les funciona, en mi entorno familia y conocidos todo el mundo esta convencido que el mayor responsable es el gobierno de Sanchez, les dices que el filtro principal son las autonomías y te contestan que si no lo hacen las autonomías lo tiene que hacer el gobierno, y punto.
Y después esta el gobierno que es muy pusilánime defendiendo de las continuas acusaciones, el único que le echa un par es Puente.
4 K 53
fareway #5 fareway
¿El votante pepero, no alucina de la incompetencia reinante de los suyos en todos los estamentos? ¿No sienten vergüenza?
2 K 33
Khadgar #11 Khadgar
#5 Si tuvieran vergüenza no votarían al pp.
1 K 32
robustiano #19 robustiano
A la cuadrilla pepesuno-voxemita se le ve más interesada en los potorrocolos... :-P
0 K 14
Arzak_ #20 Arzak_
Los grandes g̶e̶s̶t̶o̶r̶e̶s̶ incendiarios 8-D
0 K 11
riska #15 riska
Los madrileños tenemos libertad para dejar quemarse nuestros montes y culpar a perro Sanxe.
Todo sea por ocupar el sillón. El que pueda hacer que haga.
A las borriicadas .!.
0 K 10
Lamantua #9 Lamantua
Entonces esa partida de dinero quien la roba..?
0 K 9
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#9 Quiron y el delincuente confeso, algo les caera. xD
0 K 20
#8 Leon_Bocanegra
Poco monitoriza para lo guapa que es.
2 K 2
platypu #10 platypu
La noticia es del plural y habla de ayuso. Rapido camaradas, llevemos esto a portada
1 K -13
Anfiarao #12 Anfiarao
#10 alguien tiene el teléfono de la buambulancia? Este meneante muestra síntomas de deshidratacion lloriquil
0 K 13
#13 Leon_Bocanegra
#10 no me digas que todavía estás molesto porque te tumbaron la puta basura de libertad digital que subiste por aquí.
0 K 11
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#10 No, hay que llevar a portada lo de Theojete, Voxpopuli, Okgasdiario u perrodistadigital, que son mas creibles e imparciales
0 K 20

