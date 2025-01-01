El fuego en Madrid pilla a los municipios sin los protocolos ante incendios que el Gobierno de Ayuso debe monitorizar

El incendio forestal que arrasó varias hectáreas en el terreno de Tres Cantos ha dejado más que cenizas, destapando una preocupante falta de recursos y planificación ante estas situaciones emergentes ocurridas en la Comunidad de Madrid. Y es que resulta irónico que, mientras dicha autoridad exige al Gobierno central una revisión para mejorar los protocolos ante incendios forestales, voces ciudadanas y políticas señalan directamente a la política por su ausencia en el seguimiento y control sobre los municipios de la comunidad
| etiquetas: madrid , municipios , protocolos ante incendios
Pues libertad para todos!!!
neoliberalesincapaces en el gobierno, se consiguen resultados mediocres
Y después esta el gobierno que es muy pusilánime defendiendo de las continuas acusaciones, el único que le echa un par es Puente.
Todo sea por ocupar el sillón. El que pueda hacer que haga.
A las borriicadas .!.