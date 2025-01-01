edición general
El fuego arrasa ya 400.000 hectáreas en España en 2025 tras los incendios de agosto: es un área mayor que Mallorca y cinco veces lo habitual

Con 4 fallecidos, decenas de miles de evacuados y una superficie de tierra quemada que quintuplica la media histórica en España, 2025 va camino de ser el peor año de la historia en incendios forestales. El coste económico directo en la lucha contra el fuego se acerca a los 10.000 millones de euros, pero la destrucción de patrimonio forestal e impacto sobre turismo, agricultura, ganadería e industria lo multiplicará.

#3 chavi
Ahorrar en prevencion no es ahorrar, si no todo lo contrario.

En los proximos años veremos esas consecuencias con el funcionamiento de la sanidad primaria
#1 emmett_brown
Casi el 1% de la superficie de Ejjjjpaña, y si lo midiéramos en % sobre la superficie forestal... Una catástrofe que ya sólo en recursos movilizados nos está saliendo a 200€ por persona, y 500€ por trabajador.

Se les llena la boca de Ejpaña, pero ni lo más básico saben proteger. Inútiles, mentirosos, hipócritas y apesebrados. Sigamos permitiendo que desmonten NUESTROS servicios públicos y montando chiringuitos y privatizaciones para sus amigos y familiares. Eso nos va a quedar. CENIZAS.
#2 sleep_timer
#1 Pero sus votontos dirán que a pesar de que las competencias son de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Parrobar, la culpa es de Perrosanxe porque lo dice Danpena3.
