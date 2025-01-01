El fuego arrasa ya 400.000 hectáreas en España en 2025 tras los incendios de agosto: es un área mayor que Mallorca y cinco veces lo habitual

Con 4 fallecidos, decenas de miles de evacuados y una superficie de tierra quemada que quintuplica la media histórica en España, 2025 va camino de ser el peor año de la historia en incendios forestales. El coste económico directo en la lucha contra el fuego se acerca a los 10.000 millones de euros, pero la destrucción de patrimonio forestal e impacto sobre turismo, agricultura, ganadería e industria lo multiplicará.
En los proximos años veremos esas consecuencias con el funcionamiento de la sanidad primaria
Se les llena la boca de Ejpaña, pero ni lo más básico saben proteger. Inútiles, mentirosos, hipócritas y apesebrados. Sigamos permitiendo que desmonten NUESTROS servicios públicos y montando chiringuitos y privatizaciones para sus amigos y familiares. Eso nos va a quedar. CENIZAS.