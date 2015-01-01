El fuego alcanza el Patrimonio Mundial de Las Médulas, quemando casas y desalojando pueblos

El incendio de Yeres (Puente de Domingo Flórez), declarado de nivel 2 de peligrosidad desde esta madrugada, alcanza ya el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, quemando casas y desalojando pueblos. Según ha confirmado a este medio el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, “se han quemado casas, y varias” solo en una de las localidades a las que afectan ya las llamas de la localidad con el mismo nombre del yacimiento arqueológico romano, Las Médulas.