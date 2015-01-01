edición general
El fuego alcanza el Patrimonio Mundial de Las Médulas, quemando casas y desalojando pueblos

El incendio de Yeres (Puente de Domingo Flórez), declarado de nivel 2 de peligrosidad desde esta madrugada, alcanza ya el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, quemando casas y desalojando pueblos. Según ha confirmado a este medio el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, “se han quemado casas, y varias” solo en una de las localidades a las que afectan ya las llamas de la localidad con el mismo nombre del yacimiento arqueológico romano, Las Médulas.

Ahora que está de moda invertir en defensa deberíamos hacer otro “zapatero” y crear otra UME aérea con unos cuantos escuadrones de aviones contra incendios y ampliar la UME con más medios, este sí que es un enemigo que amenaza nuestra seguridad nacional
#1 Y buenas brigadas militares para limpieza y prevención de montes
