FT: La disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania

La oposición de los países europeos al objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia y a su iniciativa de la Junta de Paz ha interrumpido los planes para facilitar un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra, informa este miércoles el Financial Times (FT). El anuncio previsto de un paquete de 800.000 millones de dólares, que Ucrania, Europa y EE.UU. podrían acordar esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) ha sido retrasado, agrega el FT.