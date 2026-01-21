edición general
3 meneos
9 clics

FT: La disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania

La oposición de los países europeos al objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia y a su iniciativa de la Junta de Paz ha interrumpido los planes para facilitar un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra, informa este miércoles el Financial Times (FT). El anuncio previsto de un paquete de 800.000 millones de dólares, que Ucrania, Europa y EE.UU. podrían acordar esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) ha sido retrasado, agrega el FT.

| etiquetas: trump , groenlandia , ucrania , davis , ue
2 1 0 K 39 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 39 actualidad
#1 Bottle
Esta semana usar "descarrila" para eso parece un poco de mal gusto. :-|
4 K 57
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mira, ahora les parece mal que EEUU saquee la parte de Ucrania que no se quede Putin.

¡qué gente! :roll:
0 K 19
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Ese acuerdo que era, que la UE pone la pasta, Ucrania los recursos mineros, y los USA se lo llevan todo? :shit:
0 K 16
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Quien iba a poner la pasta? Porque por ahí se dice que era un acuerdo para la reconstrucción por 800.000 millones, en USA y Ucrania, que si Blackrock etc... ¿pero la pasta quién la ponía?
0 K 16
ur_quan_master #3 ur_quan_master
A ver si hay acuerdo de paz y normalización de relaciones económicas con Rusia.

Mientras Europa debería ponerse las pilas, encargarse de su propia defensa y mandar a los yankees y sus bases para su casa.
0 K 12

menéame