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Frustrado un ataque bomba frente a una sucursal de Bank of America en París

La policía intervino en el momento en que el sospechoso trataba de poner en marcha el artefacto.

| etiquetas: parís , bomba
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1 comentarios
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Menos mal.

Por menos han rendido París.
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menéame