La mayoría de las fronteras del planeta se han establecido a través de guerras, y la que hoy nos ocupa no es una excepción. Ahora bien, esta guerra no fue una guerra convencional. No hubo bajas, ni heridos, ni nadie disparó una sola arma. Fue una guerra incruenta que se libró a base de botellas de licor, y cuyo resultado es la frontera más al norte y más joven del mundo, la tercera más corta, pero sobre todo la más absurda y la mejor. Hoy, en Fronteras, la Isla de Hans: la frontera terrestre entre Canadá y Dinamarca.
| etiquetas: canadá , dinamarca , frontera , isla de hans
fronterasblog.com/2014/04/28/la-frontera-terrestre-entre-canada-y-dina
Tiene pinta de haberlo cocinado de nuevo aprovechando la IA para buscar posicionamiento.
¿ya vamos a pensar que todo el mundo que tiene un blog aunque lleve más de una década escribiendo de vez en cuando está usando IA y busca posicionamiento?
Yo creo que todavía hay muchos blogs escritos con cariño y cuidado por dueños a los que se la suda todo.
Fdo. Donald Trump
A partir del min 5 del vídeo