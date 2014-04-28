edición general
La frontera más joven y absurda del mundo es también la mejor

La mayoría de las fronteras del planeta se han establecido a través de guerras, y la que hoy nos ocupa no es una excepción. Ahora bien, esta guerra no fue una guerra convencional. No hubo bajas, ni heridos, ni nadie disparó una sola arma. Fue una guerra incruenta que se libró a base de botellas de licor, y cuyo resultado es la frontera más al norte y más joven del mundo, la tercera más corta, pero sobre todo la más absurda y la mejor. Hoy, en Fronteras, la Isla de Hans: la frontera terrestre entre Canadá y Dinamarca.

ccguy #1 ccguy
Me la suda que ya saliera en el 2014.
Connect #3 Connect
#1 No solo que ya saliera, sino que él mismo había escrito otro artículo sobre el mismo y exacto tema
fronterasblog.com/2014/04/28/la-frontera-terrestre-entre-canada-y-dina

Tiene pinta de haberlo cocinado de nuevo aprovechando la IA para buscar posicionamiento.
ccguy #5 ccguy
#3 2014, como he dicho.
¿ya vamos a pensar que todo el mundo que tiene un blog aunque lleve más de una década escribiendo de vez en cuando está usando IA y busca posicionamiento?
Yo creo que todavía hay muchos blogs escritos con cariño y cuidado por dueños a los que se la suda todo.
#6 Forestalx
#1 A mi también. Hay gente por aquí que no lo ha leído.
Pertinax #2 Pertinax *
Lo solucionaron intercambiándose licores de alta graduación. Esto en Perejil no era una opción.
victorjba #7 victorjba
"más muerto que la sala de trofeos del Atlético de Madrid" xD
Guanarteme #4 Guanarteme
"Frontera, dicen..." xD xD xD

Fdo. Donald Trump

:troll:
MalvadoAspersor #8 MalvadoAspersor
Curiosidad: Por algún lado leí que esta frontera de mierda permitiría de hecho que Canadá se uniera a la UE según la legislación europea
ccguy #9 ccguy
#8 busca la fuente y mandala {0x1f601}
