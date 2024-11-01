edición general
From Behind Toshi Ito and Happy & Blue - Hideyo Morimoto

Título original: うしろ姿 敏いとうとハッピー＆ブルー(森本英世)

作詞＝山口洋子 作曲＝藤本卓也 編曲＝竜崎孝路
LP＝敏いとうとハッピー＆ブルー・ベスト歌謡16 1975年
UNION RECORDS

