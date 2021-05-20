El Frente Polisario y 30 eurodiputados rechazan el nuevo acuerdo agrícola UE-Marruecos

El Frente Polisario y una treintena de eurodiputados, entre ellos Pernando Barrena (EH Bildu), han rechazado la modificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos sobre productos agrícolas, que ya había sido cuestionado por la Justicia europea, y no han descartado volver a acudir a los tribunales para contestar el nuevo pacto.
No solo pisotean a los Saharahuis y las resoluciones de la onu, de paso perjudican a la agricultura y economías de sus miembros mediterráneos despuésde freirles a normativas y abandonarles frente a la presión migratoria.
Según de donde venga el relato, la resistencia son héroes o terroristas.