Frente al genocidio, ¡todos somos gazatíes!

Cuando la impunidad del sionismo genocida parece absoluta, cuando para salvarse Netanyahu de sus corrupciones sigue con su "guerra eterna" sobre dos millones de personas con la ocupación total de la Franja, cuando es insoportable ver las imágenes de niñas y niños muertos o hambrientos en la televisión, hay que decir basta ya o la derrota moral y la infamia nos alcanzará a todos. Por eso hay que seguir hablando de Gaza y hacer lo imposible para detener un genocidio que desgraciadamente nadie puede discutir.