edición general
3 meneos
42 clics

¿Freeza sin la "i"? Una guía de nombres de Dragon Ball [En Inglés]  

¡De vuelta por aclamación popular, otra guía de nombres de Dragon Ball! Esta vez analizaremos a Freezer y a algunos de sus secuaces villanos. Basta con ir al refrigerador para entender estos nombres, incluso si Toriyama confunde el refrigerador con el congelador. ¿Cómo han manejado las distintas localizaciones de estos personajes? ¿Y por qué Freezer a veces tiene una "i"?

| etiquetas: dragon ball , personajes , denominación
3 0 4 K 0 ocio
4 comentarios
3 0 4 K 0 ocio
buronix #1 buronix
Super Interesantisimo cómo pronunciar en Ingles los nombres Japoneses.
Ojala existiese una versión Española de esa serie que usted me habla.
1 K 18
ronko #2 ronko
#1 Son Gohan = Songoanda :troll:
1 K 16
#3 oscarcr80
#2 Onda Vital?
1 K 16
#4 oscarcr80
Me huelo el comienzo del cisma:

Doblaje español (de España) o doblaje catalán?

El catalán estaba muy currado y los nombres de los personajes por lo general eran los originales del japonés.
0 K 8

menéame