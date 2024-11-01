¿Freeza sin la "i"? Una guía de nombres de Dragon Ball [En Inglés]  

¡De vuelta por aclamación popular, otra guía de nombres de Dragon Ball! Esta vez analizaremos a Freezer y a algunos de sus secuaces villanos. Basta con ir al refrigerador para entender estos nombres, incluso si Toriyama confunde el refrigerador con el congelador. ¿Cómo han manejado las distintas localizaciones de estos personajes? ¿Y por qué Freezer a veces tiene una "i"?