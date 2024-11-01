·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14505
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8181
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6497
clics
La invasión
4596
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
4871
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
567
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
605
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
341
México condena intervención militar en Venezuela
454
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro
453
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
16
clics
El fraude de la teoría económica dominante: ¿por qué fallan las previsiones?
La economía es una ciencia social, pero no es una ciencia exacta.
|
etiquetas
:
fraude
,
teoría
,
economía
,
fallos
,
falacías
,
penciones
4
0
0
K
39
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
39
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Torrezzno
Artículo falaz porque esa misma argumentación se podría aplicar a muchas cosas como por ejemplo a las previsiones climáticas. Si yo digo que porque falla el AEMET se me tiran encima.
En economía hay dos realidades:
- Sin crecimiento económico te vas al hoyo. Con comunismo, TMM, o lo que sea.
- Un dólar hoy vale más que mañana. La inflación siempre tiene tendencia creciente.
La economía es como el clima un modelo complejo, miles millones de transacciones diarias, la mayoría no se registran…
» ver todo el comentario
0
K
19
#1
Galton
*
Y al ser una ciencia social es un instrumento del poder que busca defender sus intereses con sus predicciones provocando efectos a corto plazo de los que beneficiarse, lo de acertar o no es irrelevante...
"Invierta en Islandia, es algo seguro." (dijo la cámara de comercio islandesa).
0
K
9
#2
Olepoint
Por algo muy sencillo, "olvidan" una realidad, la exasperante codicia del individuo frente al bienestar del grupo. Una de las funciones del Estado, esa figura que tanto odian los neoliberales, es vigilar el adecuado reparto de la riqueza generada por la sociedad, evitando abusos y excesos de acumulación de riqueza y por tanto de poder.
0
K
8
#3
AlaarLowe
*
#2
Una de las funciones del Estado, esa figura que tanto odian los neoliberales, es vigilar el adecuado reparto de la riqueza generada por la sociedad
Como teoría es buena
En la práctica el estado es un cáncer que aumenta cada vez más de tamaño y vive de parasitar del individuo, al que puede acabar matando
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En economía hay dos realidades:
- Sin crecimiento económico te vas al hoyo. Con comunismo, TMM, o lo que sea.
- Un dólar hoy vale más que mañana. La inflación siempre tiene tendencia creciente.
La economía es como el clima un modelo complejo, miles millones de transacciones diarias, la mayoría no se registran… » ver todo el comentario
"Invierta en Islandia, es algo seguro." (dijo la cámara de comercio islandesa).
Como teoría es buena
En la práctica el estado es un cáncer que aumenta cada vez más de tamaño y vive de parasitar del individuo, al que puede acabar matando