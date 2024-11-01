edición general
4 meneos
16 clics
El fraude de la teoría económica dominante: ¿por qué fallan las previsiones?

El fraude de la teoría económica dominante: ¿por qué fallan las previsiones?

La economía es una ciencia social, pero no es una ciencia exacta.

| etiquetas: fraude , teoría , economía , fallos , falacías , penciones
4 0 0 K 39 actualidad
4 comentarios
4 0 0 K 39 actualidad
Torrezzno #4 Torrezzno
Artículo falaz porque esa misma argumentación se podría aplicar a muchas cosas como por ejemplo a las previsiones climáticas. Si yo digo que porque falla el AEMET se me tiran encima.

En economía hay dos realidades:

- Sin crecimiento económico te vas al hoyo. Con comunismo, TMM, o lo que sea.

- Un dólar hoy vale más que mañana. La inflación siempre tiene tendencia creciente.

La economía es como el clima un modelo complejo, miles millones de transacciones diarias, la mayoría no se registran…   » ver todo el comentario
0 K 19
#1 Galton *
Y al ser una ciencia social es un instrumento del poder que busca defender sus intereses con sus predicciones provocando efectos a corto plazo de los que beneficiarse, lo de acertar o no es irrelevante...
"Invierta en Islandia, es algo seguro." (dijo la cámara de comercio islandesa).
0 K 9
Olepoint #2 Olepoint
Por algo muy sencillo, "olvidan" una realidad, la exasperante codicia del individuo frente al bienestar del grupo. Una de las funciones del Estado, esa figura que tanto odian los neoliberales, es vigilar el adecuado reparto de la riqueza generada por la sociedad, evitando abusos y excesos de acumulación de riqueza y por tanto de poder.
0 K 8
AlaarLowe #3 AlaarLowe *
#2 Una de las funciones del Estado, esa figura que tanto odian los neoliberales, es vigilar el adecuado reparto de la riqueza generada por la sociedad

Como teoría es buena :-D

En la práctica el estado es un cáncer que aumenta cada vez más de tamaño y vive de parasitar del individuo, al que puede acabar matando
0 K 6

menéame