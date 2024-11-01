edición general
6 meneos
25 clics
El fraude de las bicicletas eléctricas: 250.000.000 € en 2.435 contenedores, la incautación de mercancías chinas más importante de la historia

El fraude de las bicicletas eléctricas: 250.000.000 € en 2.435 contenedores, la incautación de mercancías chinas más importante de la historia

La Fiscalía Europea, con apoyo de autoridades griegas y del organismo OLAF, ha dado uno de los golpes más severos contra el fraude aduanero de bicicletas eléctricas en la historia de la UE. La Operación Calypso ha incautado 2.435 contenedores valorados en 250 millones de € en el puerto de El Pireo, muchos de ellos cargados con e-bikes importadas fraudulentamente desde China. El fraude consistía en declarar únicamente el 10-15 % del total de unidades, con el fin de eludir los aranceles antidumping que gravan las e-bikes procedentes de Asia.

| etiquetas: fraude , bicicleta , eléctrica , china
5 1 0 K 79 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
DORO.C #2 DORO.C
Que bien. La marcas europeas podrán seguir vendiendo su mierda a precio de oro.
2 K 24
#1 re10
Me temo que eso ha sido posible porque no pagaron los sobornos habituales. Me imagino a mi mismo delante de un montón de contenedores con unas listas de contenido que hay que verificar entre las 8 y las 15h.
1 K 9

menéame