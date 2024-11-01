El fraude de las bicicletas eléctricas: 250.000.000 € en 2.435 contenedores, la incautación de mercancías chinas más importante de la historia

La Fiscalía Europea, con apoyo de autoridades griegas y del organismo OLAF, ha dado uno de los golpes más severos contra el fraude aduanero de bicicletas eléctricas en la historia de la UE. La Operación Calypso ha incautado 2.435 contenedores valorados en 250 millones de € en el puerto de El Pireo, muchos de ellos cargados con e-bikes importadas fraudulentamente desde China. El fraude consistía en declarar únicamente el 10-15 % del total de unidades, con el fin de eludir los aranceles antidumping que gravan las e-bikes procedentes de Asia.