El franquismo se atrinchera en el callejero de Madrid: Almeida se desentiende de la Ley de Memoria

La Plataforma Calles Dignas ha elaborado un catálogo que identifica hasta 58 calles con reminiscencias franquistas en la capital. Nombres de vecindarios, centros educativos, parques, monumentos... Madrid conserva numerosas referencias a personajes e hitos de la dictadura.
| etiquetas: franquismo , almeida , madrid
Con IDA y Almeida ya ni te cuento.
Luego se enfadan porque el resto del país tiene Madriditis aguda ...
Madrid es ESPAÑA (rancia) dentro de ESPAÑA (rancia)
[SET VOZ DE CAMACHO DÁNDOSE GOLPES EN EL PECHO OFF]
Como si todos los gallegos fuesen unos pailanes simplones, o los andaluces unos vagos redomados...
Pd: bastante tenemos ya con vivir rodeados de tanto Peperoni.
www.meneame.net/story/bernabeu-canta-franco-franco-franco-recibir-mast
A mí este me parece bastante cogido por los pelos.