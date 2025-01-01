edición general
El franquismo se atrinchera en el callejero de Madrid: Almeida se desentiende de la Ley de Memoria

La Plataforma Calles Dignas ha elaborado un catálogo que identifica hasta 58 calles con reminiscencias franquistas en la capital. Nombres de vecindarios, centros educativos, parques, monumentos... Madrid conserva numerosas referencias a personajes e hitos de la dictadura.

imagosg #2 imagosg
Madrid es un bastión franquista.
Con IDA y Almeida ya ni te cuento.
Luego se enfadan porque el resto del país tiene Madriditis aguda ...
Thornton #4 Thornton
#2 [SET VOZ DE CAMACHO DÁNDOSE GOLPES EN EL PECHO ON]

Madrid es ESPAÑA (rancia) dentro de ESPAÑA (rancia)

[SET VOZ DE CAMACHO DÁNDOSE GOLPES EN EL PECHO OFF]
Aguarrás #5 Aguarrás *
#2 Coño, porque somos bastantes los que no comulgamos con toda su mierda casposa, pero nos meten en el mismo saco.
Como si todos los gallegos fuesen unos pailanes simplones, o los andaluces unos vagos redomados... :shit:
Pd: bastante tenemos ya con vivir rodeados de tanto Peperoni. <:(
lentulo_spinther #9 lentulo_spinther
#2 No, amigo. Nos enfadamos porque sois incapaces de daros cuenta de que somos muchísimos los que no comulgamos con todas esas mierdas y no sabéis diferenciar a la gente normal de los cayetanos ni de los imbéciles que han votado a esa panda de avergüenzamadres que son nuestros dirigentes. Como ya te ha dicho #5, es como si aquí pensáramos que, en una región concreta, todos sus habitantes cumplieran a rajatabla el típico tópico de esa región. Pero eso te lo da el vivir en una ciudad donde hay…   » ver todo el comentario
ipanies #1 ipanies
Denuncia e inhabilitación por incumplir las leyes que ha aprobado la cámara de representantacion de la soberbia popular y a otra cosa.
#3 EISev
En total, la asociación contabiliza hasta 58 calles. Además de doce centros educativos. Como el Ramiro de Maeztu. "Tuvo varios cargos en la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Pero es que además fue uno de los impulsores de Acción Española, organización y revista que sirvieron de base ideológica para el golpe de Estado de 1936", explica el historiador.

A mí este me parece bastante cogido por los pelos.
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Bueno, un ejemplo de persona tampoco era...  media
Asimismov #8 Asimismov
Los y las mejores fascistadas, las de Madriz
