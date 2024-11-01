edición general
Una franja marrón del tamaño de un continente aparece en el Atlántico y enciende las alarmas entre los científicos

Desde hace poco más de una década, las aguas del atlántico han servido de hogar para un extraño fenómeno que preocupa cada vez más a científicos y comunidades costeras. Se trata de la proliferación de una gigantesca franja de algas pardas, conocida como sargazo, que se extiende casi de costa a costa, desde África Occidental hasta el Golfo de México. Lo que comenzó como un evento aislado en 2011 se ha convertido en un problema recurrente, masivo y de escala global.

| etiquetas: sargazos , atlántico
Aergon #3 Aergon
Al ser producto del exceso de nutrientes que hemos provocado contaminando rios y afluentes no es que sea aconsejable, es que es imprescindible salvo que queramos arrojar al mar hasta el último puñado de tierra fertíl.
Pacman
#0
Ojalá se pudieran buscar duplicidades en Meneame antes de enviar las noticias
AntiTankie
Bio combustble y fertilizante
