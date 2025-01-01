edición general
"Con Franco se vivía mejor" | Barbaridades históricas 19

"Con Franco se vivía mejor" | Barbaridades históricas 19  

Memorias Hispánicas: En el Barbaridades históricas 19 respondo a numerosos mitos franquistas sobre la dictadura, desarrollo económico, nivel de vida y corrupción.

Kantinero #3 Kantinero
Con Franco vivían mejor los mismos que ahora.....
Supercinexin #1 Supercinexin
Con Franco eras más joven.
#2 esbrutafio
Con Franco se vivía mejor a pesar de Franco. Cuando Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido etc recibían millones de trabajadores inmigrantes, España, Grecia y Portugal, las tres dictaduras fascistas, expulsaban millones de parados a buscarse la vida en Europa.

Y alguno que fue emigrante entonces, te dice hoy que "con Franco no había paro"
Connect #4 Connect *
Con Franco las ciudades estaban rodeadas de poblados de chabolas. Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia tenían varios de estos poblados. La miseria campaba a su aire.

Con Franco te podían coger por la calle y meterte una paliza en comisaría. Y esto pasaba frecuentemente por la altísima corrupción que había en todos lados. Pagabas a un poli y se llevaban unos días a un vecino.

Con Franco no había un duro. El país quedó muy mal. Franco llegó tras una larga guerra. Hitler llegó con unas…   » ver todo el comentario
Mangione #5 Mangione
El mejor canal de historia española que hay en Youtube. Hay Memorias Hispánicas, hay meneo.
