publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
35
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Francisco Marhuenda dice que Juan Carlos I fue "un gran rey, un patriota y un servidor público eficaz"
En un largo artículo en defensa de la monarquía, el director de La Razón, afirma que el principal error del emérito fue "enamorarse fuera del matrimonio"
|
etiquetas
:
marhuenda
,
la razón
,
juan carlos i
20
5
9
K
134
actualidad
32 comentarios
Comentarios destacados:
#5
KaBeKa
Lo que demuestra fehacientemente que nunca ha conocido a un gran rey, ni por asomo ha conocido a alguien patriota y por último no tiene ni puta idea de lo que es ser un servidor público.
Normal que diga tantas tonterías juntas si nunca ha estado cerca de algo de mención.
9
K
110
#3
Dene
*
Estamos ya preparando el obituario??
Da la impresión de que están en plena operación de limpieza de la imagen del putero comisionista de cara un funeral de estado con toda la pompa y boato que la plebe no discuta
8
K
91
#10
ombresaco
#3
Estamos ya preparando el obituario??
-> Yo creo que ya hay muchos preparados, en diferentes versiones, por lo que pueda pasar.
0
K
11
#19
mund4y4
#3
llevo unos días pensando en esto también.
0
K
13
#7
Leon_Bocanegra
Normal que diga eso. Marhuenda solo dice gilipolleces
4
K
53
#2
mente_en_desarrollo
Y su semen sabe a fresa.
5
K
49
#11
Alegremensajero
Un puto traidor a la patria es lo que fue. Será recordado, a parte de por ladrón, por cómo dejó tirada a la provincia número 53 de su reino y se la regaló a Marruecos.
3
K
46
#16
Mikhail
#11
Y porque no se ha publicado ninguna investigación seria del 23F porque nos íbamos a reir.
3
K
47
#32
a69
#11
Lo de los Borbones y perder territorios lo llevan en los genes desde hace siglos.
Espero el preparado no decepcione, a ver que territorio pierde...
0
K
11
#20
Leon_Bocanegra
Y ahora un temita para los mayores de la casa , que seguro que la bailais.
2
K
43
#22
Meloncio
#20
Eso demuestra que ademas de patriota y servidor publico ejemplar, también era un hombre de familia.
0
K
7
#24
makinavaja
*
#20
Menos fotos de JC de niño para hacer creer que fue cosas de crios, que cuando le metió el tiro a su hermano era ya mayor de edad, cadete del la Academia General Militar, y entrenado en el uso de armas... Era este:
0
K
12
#26
Leon_Bocanegra
#24
si, si , ya lo sabemos todos. Chiste ,humor , creatividad
0
K
11
#13
Milmariposas
Lo que diga Mierdhuenda vale menos que un euro de madera.
1
K
34
#8
smilo
Y que iba a decir el felon este que siempre ha vivido de las subvenciones de la derecha sin las cuales habria cerrado su periodico hace lustros.
1
K
32
#14
Asimismov
Si el Juanito (aka el Juancar) fue un gran rey, un patriota y un servidor público ejemplar, ya sabemos porqué no dimiten ni Mazón, ni Mañueco, ni Rueda, ni Ayuso, ... tienen un gran modelo al que seguir.
1
K
20
#9
JackNorte
La derecha y sus referentes, entre ladrones anda el juego.
1
K
19
#6
angelitoMagno
Un monarquico elogia al rey emérito. Irrelevantísimo.
1
K
17
#23
rogerius
#6
Un cínico, hipócrita y falsario elogia al tal emérito, más bien.
0
K
20
#27
chavi
Lo que diga Marhuenda normalmente ademas de irrelevante es ridículo.
0
K
13
#25
XtrMnIO
Qué va a decir un mentiroso corrupto de otro mentiroso corrupto?
0
K
13
#21
makinavaja
Marhuenda, ese experto mamador....
0
K
12
#28
colipan
De lo putero, ladrón, comisionista, traidor, corrupto, dijo algo?
0
K
12
#17
devilinside
Lamidita de cetro, para variar
0
K
11
#1
Jaime131
Más que público, fue púbico.
0
K
11
#31
Malinke
Marhuenda sabe de sobra que miente, echarle en cara el motivo del mensaje, no el mensaje.
0
K
11
#4
mariKarmo
Sí. Muy eficaz. Sí.
0
K
11
#15
Thornton
#4
fue "un gran rey, un patriota y un servidor público eficaz"
La ha faltado decir "como Fraco"
2
K
34
#29
Penetrator
#4
#15
Y tiene razón, el rey se servía de lo público con una gran eficacia.
0
K
11
#12
AlexGuevara
Madre Mía...cambia de camello, pero ya!
0
K
8
#30
arreglenenlacemagico
chorrada de no noticia... no es el unico en este pais que lo dice que lo diga maruhenda sigue siendo una opinion no un hecho ... la gente paga enserio por ver este "diario" o es por ser acolito de PI y suma puntos dentro de la secta
0
K
6
#18
GorrinoRosso
Aquí cada tonto con su tema. Pregunta a Monedero por Maduro y te calca esas palabras.
El problema es el fanatismo.
1
K
-15
