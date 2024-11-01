edición general
5 meneos
18 clics
Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Alemania aboga por esperar al "final del proceso" de negociaciones antes de dar cualquier paso

| etiquetas: francia , reino unido , palestina , israel
4 1 1 K 48 actualidad
6 comentarios
4 1 1 K 48 actualidad
jonolulu #4 jonolulu
Alemania aboga por esperar al "final del proceso" de negociaciones antes de dar cualquier paso


Vamos, que se van esperar a que termine el exterminio y no quede ni un palestino con quien negociar
2 K 39
#2 intotheflow
"¡En la cara no!", exclamaron.
1 K 18
obmultimedia #1 obmultimedia
Nadie al volante, pero con quien se creen que estan hablado, con un niño de primaria?
O se para todo esto en seco o vamos a acabar medio planeta en guerra con el otro medio planeta.
0 K 11
masde120 #5 masde120
Alemania pide por favor que le dejen oler un poquito más el genocidio ya que no le permiten ya hacerlos de primera mano
0 K 10
#3 bestiapeluda
seguid ocupando tierras y matando niños mientras nosotros seguimos un rato más con el paripé este de reconocer Palestina, querían decir
0 K 8

menéame