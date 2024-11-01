·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13862
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
7256
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
10493
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
5349
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
6256
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
más votadas
654
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
664
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
441
PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet
454
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
443
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
18
clics
Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina
Alemania aboga por esperar al "final del proceso" de negociaciones antes de dar cualquier paso
|
etiquetas
:
francia
,
reino unido
,
palestina
,
israel
4
1
1
K
48
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
jonolulu
Alemania aboga por esperar al "final del proceso" de negociaciones antes de dar cualquier paso
Vamos, que se van esperar a que termine el exterminio y no quede ni un palestino con quien negociar
2
K
39
#2
intotheflow
"¡En la cara no!", exclamaron.
1
K
18
#6
rob
Duplicada
www.meneame.net/story/reino-unido-francia-advierten-israel-contra-toma
0
K
14
#1
obmultimedia
Nadie al volante, pero con quien se creen que estan hablado, con un niño de primaria?
O se para todo esto en seco o vamos a acabar medio planeta en guerra con el otro medio planeta.
0
K
11
#5
masde120
Alemania pide por favor que le dejen oler un poquito más el genocidio ya que no le permiten ya hacerlos de primera mano
0
K
10
#3
bestiapeluda
seguid ocupando tierras y matando niños mientras nosotros seguimos un rato más con el paripé este de reconocer Palestina, querían decir
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vamos, que se van esperar a que termine el exterminio y no quede ni un palestino con quien negociar
O se para todo esto en seco o vamos a acabar medio planeta en guerra con el otro medio planeta.