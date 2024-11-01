·
10
meneos
12
clics
Francia impulsa ley contra el anti-sionismo como forma de antisemitismo y promete respaldo oficial
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió el respaldo de su gobierno a una iniciativa legislativa destinada a combatir las formas antisionistas de antisemitismo
etiquetas
lecornu
sionismo
francia
actualidad
actualidad
#1
ur_quan_master
Del genocidio en curso en Palestina no dicen nada.
#4
Javi_Pina
#1
negarles el genocidio es una forma de antisemitismo. Porque lo pone en su libro sagrado.
#2
kaos_subversivo
La famosa resistencia francesa hoy seria considerada terrorista por mas de uno en Francia
#9
HeilHynkel
#2
Como en su día pasó.
#6
Supercinexin
Francia siempre del lado correcto de la Historia.
Es increíble cómo un país de mierda de fortísimas bases racistas, colonialistas, ultraconservadoras y, sí,. también
antisemitas
, es visto en toda Europa como si fuera un faro de civilización, progresismo y perrifláuticas izquierdas que nos ha traído a todos el avance y los derechos humanos y blablabla.
Cuando lo único que hizo Francia fue sustituir a la aristocracia y la realeza por la Burguesía moderna y ya.
#7
Un_señor_de_Cuenca
No se podrá criticar al sionismo como proyecto supremacista, genocida, racista y colonial. Ni siquiera todos los judíos son sionistas, y los hijos de puta que gobiernan en Israel desde luego no son semitas. Juegan a la confusión para imponer su mierda de relato.
#3
alehopio
La libertad de expresión no puede usarse para criticar a los amos...
#5
Veelicus
enfoquejudio.es.... nada mas que decir, luego pondran el grito en el cielo cuando haya gente que confunda judaismo con sionismo, pero es que son ellos los primeros que lo hacen
#8
Gilántropo
"Combatir las formas
antisionistas
de antisemitismo. " O sea que van a dar un paso más hacia la protección de los criminales. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué harán con todos los judíos que critican al estado genocida y a sus malnacidos líderes?
