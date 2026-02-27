Francia estudia el ADN de hormigas españolas y descubre que rompen una ley biológica universal para conquistar Europa

Hasta ahora, se pensaba que una hembra solo podía producir descendencia de su propia especie. Este estudio demuestra que no es así.
Una investigación de la Universidad de Montpellier ha revelado que las hormigas Messor ibericus, muy habituales en España, están desafiando una regla considerada universal en biología: que una hembra solo puede producir descendencia de su propia especie. El estudio científico confirma que estas colonias clonan machos de otra especie para asegurar su expansión por Europa
| etiquetas: hormigas , adn , clonación otras especies
Por lo que leí , su mayor ventaja es contar con varias reinas por colonia , por lo cual matar a una reina no termina con el hormiguero .
Es un agravio patrio que no se puede tolerar.