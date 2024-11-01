edición general
17 meneos
16 clics
Francia se enfrenta a una jornada de huelga general y protestas masivas por el recorte en los presupuestos

Francia se enfrenta a una jornada de huelga general y protestas masivas por el recorte en los presupuestos

El paro ha sido convocado por ocho grandes sindicatos en el país por las medidas presupuestarias del anterior gobierno. En la última jornada de huelga hubo más de 600 detenidos.

| etiquetas: francia , jornada , huelga general , protestas masiva , recortes , presupuestos
14 3 0 K 125 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 125 actualidad
#1 ClaraBernardo
Ha debido arranca con fuerza y ya van al menos 50 detenidos www.20minutos.es/internacional/jornada-huelga-arranca-francia-con-mas-
1 K 34
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Espero que no sean peligrosos terroristas que ataquen vallas...sería intolerable y lo mismo me da hasta un desmayo.
3 K 30
Milmariposas #4 Milmariposas
Segunda jornada. Masivo apoyo de sindicatos y organizaciones afines. Muchos más manifestantes. Y es la segunda. Veremos lo que se incrementa la del día 22.

Los franceses (el pueblo) van por el camino correcto.

Allons enfants de la patrie! {0x1f60d}
1 K 20
victorjba #3 victorjba
Aquí han convocado una mariscada solidaria xD
0 K 19
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Napoleón IV se encamina a Sedán :roll:
0 K 19
#6 omega7767 *
44 mill millones de recortes en congelación de prestaciones sociales y del sueldo de los funcionarios, suspensión de dos días festivos.

Mientras se incrementa drásticamente el presupuesto militar en cifras de decenas de miles de millones más escalonadamente hasta el 2030

(incremento de 3 mill millones por año 2025 -2028)
incremento de 4 mill millones por año 2028 -2030

osea para 2030, se incrementaría el presupuesto en unos 17 mill millones al año más.
0 K 11

menéame