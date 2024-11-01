Francia se enfrenta a una jornada de huelga general y protestas masivas por el recorte en los presupuestos

El paro ha sido convocado por ocho grandes sindicatos en el país por las medidas presupuestarias del anterior gobierno. En la última jornada de huelga hubo más de 600 detenidos.
| etiquetas: francia , jornada , huelga general , protestas masiva , recortes , presupuestos
Los franceses (el pueblo) van por el camino correcto.
Allons enfants de la patrie!
Mientras se incrementa drásticamente el presupuesto militar en cifras de decenas de miles de millones más escalonadamente hasta el 2030
(incremento de 3 mill millones por año 2025 -2028)
incremento de 4 mill millones por año 2028 -2030
osea para 2030, se incrementaría el presupuesto en unos 17 mill millones al año más.